« Moscou-Paris »: Attention, à partir de demain, la vague de froid arrive!

Il va falloir se couvrir (encore plus) à partir de demain. Ce dimanche, il y aura des nuages, de la pluie et de la neige au sud-est tandis qu’il fera beau mais froid ailleurs, voire très froid sur le nord-est, selon les prévisions de Météo-France.

Jusqu’à -18 degrés en ressenti

L’ambiance sera clairement hivernale. La sensation de froid sera accrue par le vent de nord-est qui se renforcera en atteignant 50 km/h sur la moitié nord, parfois 70 km/h près des côtes de la Manche, près de Genève et dans la vallée du Rhône. En fin de journée, le vent atteindra parfois 80 km/h dans la vallée du Rhône et sur les côtes corses.

Le froid s’installera sur la moitié nord en journée. Les maximales resteront négatives sur le Grand Est et atteindront difficilement +1 à +4 degrés ailleurs au nord, 6 à 12 dans le sud-ouest et autour de la Méditerranée.

Les températures d’hiver s’accentueront au nord-est, les minimales atteindront -4 à -7 degrés sur le Grand Est, avec une température ressentie sous l’effet du vent proche de -10 à -14 degrés. Il fera 0 à -4 ailleurs en général, 0 à +2 degrés près du littoral atlantique, +2 à +6 près de la Méditerranée.

Le phénomène « Moscou-Paris »

Dimanche ne sera que le premier jour de la vague de froid qui s’annonce. Les autorités ont appelé à la prudence avant son arrivée, en particulier sur la moitié nord du pays qui devrait vivre plusieurs jours de températures glaciales accompagnées de vent. En raison d’un phénomène appelé « Moscou-Paris », des masses d’air froid intense venues de Sibérie doivent arriver par l’est à partir de dimanche après-midi.

De lundi à mercredi, Météo-France prévoit des températures minimales de -6°C à -10°C sur une grande moitié est (hors Méditerranée avec des températures entre 0°C et -4°C) et entre -2°C et -6°C sur l’ouest. Mais le vent soutenu, avec des rafales pouvant aller entre « 40 et 60km/h en pointe, localement 70 à 80km/h notamment sur les côtes de la Manche », « favorisera un ressenti glacial », dès dimanche et surtout entre lundi et mercredi, a noté Etienne Kapikian, prévisionniste à Météo-France.

Ainsi, les températures ressenties pourront « descendre vers les -12 à -18°C sur un bon tiers nord-est » pendant ces trois journées qui devraient être les plus froides de l’hiver, a-t-il ajouté.