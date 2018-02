Météo: Quel temps vous attend samedi?

La statue de Jeanne d'Arc à Orléans — CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Un temps calme et froid dominera samedi la plupart des régions françaises, à l’exception du sud-est encore perturbé, avec des pluies passagères et de la neige à partir de 800 mètres, selon le bulletin de Météo-France.

Sur la Corse, Paca et les Alpes frontalières, le temps restera perturbé, avec un ciel très nuageux et des pluies passagères une grande partie de la journée.

Un début de journée encore très froid

Il neigera à partir de 800 m d’altitude. Sur les Alpes frontalières, les chutes de neige seront durables et donneront localement de bons cumuls, jusqu’à 20 cm au-dessus de 800m. Sur la montagne corse, il neigera à partir de 1000 m environ.

Sur le reste du pays, les conditions anticycloniques d’hiver persisteront, avec un soleil largement prédominant sur la moitié nord du pays, de belles éclaircies au sud, parfois troublées par quelques passages de nuages élevés.

Le vent d’est sera encore sensible sur les régions les plus septentrionales et la façade atlantique. Le début de journée sera encore très froid avec des gelées généralisées de -5 à 0 degré dans les terres, 0 à 2 près du littoral, et 5 à 7 en Corse. Les températures maximales seront en légère hausse en général, avec 2 à 7 degrés sur les deux tiers nord, 7 à 11 degrés au sud, 10 à 14 près de la Méditerranée.