VIDEO. Les records de froid en France et dans le monde

Selfie de la Russe Anastasia Gruzdeva alors qu'il faisait -58°c à Iakutsk, en Russie, le 13 janvier 2018 — Anastasia Gruzdeva/AP/SIPA

C’est donc le Moscou-Paris le responsable. Des températures polaires sont attendues sur l’Hexagone en début de semaine. Vingt-neuf départements ont réactivé leur plan grand froid pour héberger les sans-abri. On vous a donné des conseils pour vous protéger, mais il faut reconnaître qu’on a connu bien pire en France. Et surtout qu’on est loin d’être les plus mal lotis. Voici les records de froid en France et dans le monde.