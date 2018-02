Les infos immanquables du jour: Fourcade et Ménès, la fessée et le député-agriculteur de LREM

Martin Fourcade a remporté le relais mixte et sa 5e médaille d'or. — Gregorio Borgia/AP/SIPA

Que vous soyez à Grenoble (à la Nat' hi hi hi) ou au Puy-en-Velay, c'est l'heure des immanquables.

L'article le plus lu du jour: JO 2018: Martin Fourcade se paie Pierre Ménès sur Twitter (et il a raison)

Pierre Ménès a perdu une nouvelle occasion de se taire. Le sniper de Canal +, qui tient aussi une chronique dans CNews Matin, a décidé ce vendredi de se faire les Jeux Olympiques d’hiver, comme on reprend une tartine de nutella au petit-déjeuner. Un extrait vaut mieux que tous les commentaires.

« Le fait qu’ils se déroulent en Corée du Sud, avec un décalage horaire monstrueux, ça n’aide pas à s’y intéresser. Mais ce n’est pas la seule raison. Il y a également une multitude de sports que je ne connaissais même pas et dont j’ai découvert l’existence à travers les résultats, car je n’ai même pas vu une seule image. On va me dire, « et Martin Fourcade ? » C’est formidable ce qu’il réalise. Il a évidemment tout mon respect. Mais s’il n’était pas français, qui s’intéresserait franchement au biathlon, à part trois anciens chasseurs alpins ? Et puis, encore heureux qu’il gagne des médailles, il y a cinquante épreuves dans cette discipline ». L'intégralité de la polémique vous est racontée ici.

« Pourquoi appelle-t-on agression le fait de frapper un adulte, cruauté le fait de frapper un animal, mais éducation le fait de frapper un enfant ? » Telle est la question posée par l’Observatoire de la violence éducative ordinaire qui lutte pour l’interdiction de toutes violences envers les enfants. Aujourd’hui, 52 pays ont officiellement aboli tout châtiment corporel. Mais légiférer en ce sens en France demeure un sujet polémique, car le « droit de correction » culturellement et socialement admis semble y être ancré depuis plusieurs siècles. Plus d'infos par là.

L'article le plus à lire du jour: Qui est Jean-Baptiste Moreau, l'agriculteur-député de la République en Marche?

« Le week-end, je remets mes bottes ! » Au milieu des 700 agriculteurs présents à l’Elysée ce jeudi, Jean-Baptiste Moreau ne détonne pas. Le député de La République en marche est aussi ingénieur agronome et éleveur de vaches. « J’ai repris l’exploitation familiale d’Aulon en 2006. C’est compliqué à gérer mais mon père me donne encore un coup de main… Il faut d’ailleurs que je diminue un peu le cheptel, que je redescende de 130 à 80-90 bêtes ».

Le parlementaire de 40 ans a quelque peu délaissé ses limousines pour la politique. Elu sans sourciller dans la Creuse en juin dernier, le natif de Guéret est de tous les dossiers agricoles. Après avoir écouté Emmanuel Macron cajoler ses pairs au Château, le Creusois accompagnera le chef de l’Etat pour l’ouverture du Salon de l'Agriculture samedi. Un portrait à lire par ici.