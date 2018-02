«Le viol est un problème majeur de santé publique»

Harcèlement sexuel, agressions, les femmes réagissent avec le hashtag #Metoo — pixabay

Des chiffres qui font froid dans le dos. D’après un sondage réalisé par l’institut Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès sur les violences sexuelles publié ce vendredi, plus d’une femme sur dix, soit 12 %, déclare avoir été victime d’un ou plusieurs viols en France. En outre, 43 % des femmes interrogées déclarent également avoir subi des caresses ou des attouchements sexuels sans consentement. 20 Minutes a interrogé avec Michel Debout, administrateur de la Fondation Jean-Jaurès, psychiatre et coordonnateur de l’enquête.

12 % des femmes interrogées indiquent avoir déjà subi un viol. Comment expliquer l’importance de ce chiffre ?

J’ai été surpris par l’ampleur du phénomène même si je savais que les victimes de viol étaient très nombreuses et surtout très cachées. Et si on compare avec des enquêtes précédentes, qui étaient assez voisines, il n’y avait pas une déclaration aussi importante de cas. Dans les années 70 ou 80, la définition pénale du viol était plus restrictive et ne concernait que les rapports sexuels vaginaux forcés. Or, depuis 1980, celle-ci a été modifiée. Elle a été étendue à toutes les pénétrations à caractère sexuel. On a une approche beaucoup plus personnelle et intime qu’avant 1980 où on considérait qu’il y avait viol quand il y avait un rapport génital et pas seulement intime et sexuel.

L’étude montre également qu’une grande majorité de victime de viol a un lien avec les auteurs, qui sont souvent leur conjoint…

Cela m’a moins surpris car, ayant reçu un grand nombre de femmes victimes de violences sexistes, je savais que les situations dont elles se plaignent sont celles dont l’auteur est le conjoint. Ces violences sexuelles rentrent dans le cadre de violence plus large : physiques, psychiques ou morales. C’est comme si toute la relation humaine devenait violente. La violence sexuelle ajoutant encore aux difficultés de la victime.

Est-ce pour cela que ces victimes ont beaucoup de difficulté à parler de leur viol ?

Ces situations sont extrêmement éprouvantes pour la victime. C’est dans ces catégories-là qu’il y a le moins de plaintes de victimes. Quand c’est le conjoint, ça pose le problème de l’intime : la victime devra parler de son intimité, de sa vie privée, et de sa vie intime. Or, exposer sa vie intime, c’est toujours quelque chose de difficile psychologiquement et relationnellement, même si les policiers et les gendarmes savent comment entendre ces personnes aujourd’hui.

D’autre part, souvent, ces victimes ont des enfants. Si le père des enfants est assimilé à un violeur, quelle image auront les enfants dès lors qu’ils deviendront des enfants de violences et non plus des enfants de l’amour ? Ce qui explique que les femmes restent dans l’ambivalence, elles veulent à la fois que les violences s’arrêtent mais aussi qu’il y ait une certaine compréhension sur le plan de leur relation avec l’auteur. Toutes les campagnes incitant à libérer les paroles sont importantes, mais elles n’ont d’efficacité que sur une certaine catégorie de violence sexuelle et sexiste.

Comment faire pour les inciter à dénoncer leur agresseur ?

Pour les catégories concernant les couples ou les familles, il faut plus s’interroger sur ce qui représente des freins aux paroles. Il faut que les pouvoirs publics et notamment les ministères de la Santé et de la Justice aillent plus loin dans leur compréhension des phénomènes et n’en restent pas à des campagnes qui passent à côté de beaucoup de situations.

L’étude montre également que le viol multiplie par 4 le risque de passage à l’acte suicidaire…

C’est un problème majeur de santé publique. Le viol va dégrader non seulement le bien-être sexuel, mais aussi le bien-être global des victimes. Il y aura des phénomènes de dépression, d’angoisse mais aussi des pensées suicidaires. On arrive à des chiffres tout à fait impressionnants.

Il faut vraiment que, dès lors qu’une personne a subi un viol, elle puisse accompagner, être soutenue, entendue, écoutée, par une équipe de psychologue, de psychiatres, de médecins, d’associations. Il faut donner un rôle nouveau aux services de médecines légales pour, non seulement constater ces violences, mais aussi permettre un accompagnement de ces victimes.