Les infos immanquables du jour: La liste noire de «Que Choisir» , l'anniversaire de Jean-Pierre Pernaut et la raclette bretonne

Un bébé dans son berceau (Illustration). — Catherine Delahaye/SIPA

Que vous soyez à Aix-en-Provence ou à Concarneau, c’est l’heure des immanquables.

Le magazine Que Choisir dévoile ce jeudi une liste de traitements « inutiles » voire « dangereux » pour les plus jeunes, que Franceinfo a répertorié. Il faut éviter les pansements gastriques, comme le Gaviscon nourrisson ou le Polysilane, indique le magazine. Le Motilium est également pointé du doigt.

Que Choisir recommande les épaississants (Magic Mix de Picot, Gumilk bébé expert de Gallia, etc.) ou le lait déjà épaissi tel que le Galliagest. Il faut éviter les sprays décongestionnant comme le Pernazène ou du Rhinofluimucil chez les moins de 15 ans. Que Choisir recommande de privilégier les mouche-bébés et le sérum physiologique. Les sprays d’eau de mer, tels que le Marimer, peuvent également être utilisés mais il faut faire attention à la puissance de la pulvérisation. Plus d'infos par ici.

L’article le plus partagé du jour : Du LOL et de l'émotion pour les trente ans de Jean-Pierre Pernaut à la tête du «13 heures»

« Bon anniversaire, tiens bon mon Jean-Pierre ! » Jean-Pierre Pernaut a fêté, jeudi, ses trente ans à la tête du JT de « 13 heures » sur TF1 avec… Les Tuche. « Un journal un peu particulier aujourd’hui - avec les Tuche, je ne m’y attendais pas - parce que ça fait trente ans jour pour jour que j’ai la joie de partager votre déjeuner », a répondu le présentateur à Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty. La suite de ce moment particulier est racontée par là.

L’article le plus à lire du jour : Saviez-vous que la Bretagne était l’autre pays de la raclette?

Que seraient les longues soirées d’hiver sans la raclette ? Rien, on vous l’accorde. S’il n’est pas interdit de s’exploser la panse en plein été, force est de constater que le fromage fond mieux en hiver. Et tant pis pour les calories. Vrai plat de montagne, la raclette fait aussi tourner les têtes à plus de 1.000 kilomètres des sommets enneigés des Alpes. Plus précisément à Loudéac dans les Côtes-d’Armor, en plein centre de la Bretagne. C’est dans cette commune, plus branchée agroalimentaire que sports d’hiver, qu’est produit tout le fromage à raclette d’Entremont, deuxième marque la plus vendue derrière Richesmont. On vous raconte tout par là.