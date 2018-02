VIDEO. Journée mondiale du scoutisme: 180.000 jeunes Français font partie du mouvement

Scouts et guides, illustration. Jambville 2005 — FACELLY/SIPA

Le 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme. Créé par l’anglais Robert Baden-Powell en Angleterre au début des années 1900, le scoutisme mondial a de beaux jours devant lui : 30 millions de guides et de scouts partagent la volonté du militaire britannique d'« apprendre aux jeunes à faire la paix ».

En France, le scoutisme réunit 180.000 adhérents autour des feux de camp. Ils se répartissent dans différents mouvements laïcs ou religieux.

Les Scouts et Guides de France, les Guides et Scouts d'Europe et les Scouts Unitaires de France sont les trois mouvements catholiques français reconnus par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Laïcs, juifs, protestants, musulmans, bouddhistes sont également représentés dans le Scoutisme français