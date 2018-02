Lyon: La fille d'un rabbin brûlée dans sa poussette aspergée de white-spirit

Photo d'illustration de policiers, en novembre 2017 à Lyon. — E. Frisullo / 20 Minutes

Un rabbin de Bron, juste à côté de Lyon, vient de déposer une plainte au commissariat. Sa fille a en effet été brûlée lundi par du white-spirit, à la suite d’un acte de malveillance révélée par Le Parisien. Dans la nuit de dimanche à lundi, la poussette de l’enfant de 14 mois a été lacérée et aspergée de ce solvant, alors qu’elle était rangée dans le hall d’immeuble de la grand-mère.

Celle-ci a promené la petite le lundi matin durant 1h30 sans se rendre compte de la situation. La retraitée a fini par constater que sa petite fille était brûlée au dos, aux fesses et à la cuisse. « On prend cette affaire très au sérieux, précise une source proche de l’enquête. Mais, pour l’heure, on ignore encore si cette affaire est un acte antisémite, une querelle de voisinage ou des dégradations gratuites commises par des voyous. »

Selon le rabbin, un voisin voudrait lui nuire

Dans sa plainte, le rabbin brondillant soupçonne un voisin de vouloir lui nuire. L’enfant, qui s’est vu accorder huit jours d’incapacité totale de travail (ITT), doit encore être examiné par un médecin spécialiste des urgences médico-légales.

Dans le même temps, la poussette a été saisie pour être expertisée.