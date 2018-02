Les infos immanquables du jour: Une météo glaciale, pas de mosquée sur la Tour Eiffel et le genre des assistants vocaux

Illustration du froid. Ici aux Etats-Unis, frappés par une vague de froid. — DON EMMERT / AFP

Préparez-vous : Météo France annonce pour la semaine prochaine, l’arrivée d’une vague de froid, comme on n’avait plus l’habitude d’en connaître. Un « air glacial venu de Russie » va s’abattre sur l’Hexagone, faisant chuter le mercure.

« Cette impression de froid sera accentuée par une bise sensible », prédisent les prévisionnistes. Mardi prochain devrait être la journée la plus « polaire », avec des températures ressenties qui pourraient se situer très en dessous de zéro. On annonce entre - 13 et - 17 sur le nord-est ou le centre du pays, -10 et -13 sur les façades ouest et nord-ouest. Et entre -20 et -25 degrés dans les Alpes ! Comment se protéger ? On vous dit tout ici.

« On ne m’a pas attribué de sexe », répond Siri quand on lui demande s’il/elle est une fille ou un garçon. Cortana de son côté s’en sort en disant : « techniquement, je suis un nuage de calcul de données infinitésimales », selon une enquête de Quartz parue en février 2017. Tandis qu’Alexa rétorque : « J’ai une personnalité de femme » (« I’m female in character », en VO). Mis à part l’enceinte d’Amazon, la plupart des assistants vocaux intelligents - Siri d’Apple, Cortana de Microsoft, Google Home - n’ont pas une identité de genre définie : on peut choisir une voix d’homme ou de femme. Les assistants vocaux sont désormais «gender-fluid», ou presque, car il reste encore un ou deux détails à régler. Pour tout comprendre sur le sujet, c'est là.

C’est un mail envoyé à la rédaction par un internaute qui nous a alertés. Il nous faisait suivre une chaîne alertant de la construction prochaine d’une mosquée à la tour Eiffel. Selon cette rumeur, le lieu de culte sera édifié au premier étage du monument. Il aurait « une capacité d’accueil d’une cinquantaine de personnes. »

« Cette rumeur est infondée », a réagi auprès de 20 Minutes la société d’exploitation de la Tour Eiffel. « Il n’est pas prévu la construction d’une mosquée dans les étages de la Tour. » Plus d'infos ici.