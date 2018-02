Le Ministre de L'Intérieur, Gérard Collomb. — Xavier Léoty

Gérard Collomb présente ce mercredi en Conseil des ministres son projet de loi sur l’asile et l’immigration, un texte très critiqué par les associations et qui fait des vagues jusque dans la majorité pour sa logique de fermeté. Défendu par le ministre de l’Intérieur comme un texte « équilibré », le « projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif » vise à réduire à six mois les délais d’instruction de la demande d’asile et à faciliter la reconduite à la frontière pour les déboutés. Il lance quelques pistes sur le séjour des personnes admises sur le territoire.

Ni homme, ni femme. Certaines personnes ne se reconnaissent pas dans les deux genres qui scindent notre société, des rayons de jouets aux papiers d’identité. Selon notre sondage OpinionWay #MOIJEUNE*, 13 % des 18-30 ans interrogés ne s’identifient pas comme hommes ou femmes. Un questionnement identitaire qui ne touche pas uniquement les 18-35 ans : selon un autre sondage exclusif mené par YouGov** pour 20 Minutes, sur la population générale cette fois, 6 % des interviewés ne se définissent pas de façon binaire.

Quatre ans après le triplé historique de Sotchi 2014, on a cru au «doublé-triplé» en skicross pour ces JO de Pyeongchang, mais une énorme déception nous attendait à l’arrivée : aucun Français ne s’est qualifié pour la finale. Jean-Frédéric Chapuis, champion olympique en Russie et favori pour le doublé, a été éliminé dès les quarts de finale, en même temps et dans la même série que François Place. Arnaud Bovolenta, médaillé d’argent à Sotchi et dernier Tricolore en lice, a été éliminé en demi-finales, troisième de sa course. Le 4e Français inscrit, Terence Tchiknavorian, s’est quant à lui blessé dès les 8es de finale lors d’une chute très spectaculaire. Il souffre d’un tibia et a été évacué vers un hôpital.

