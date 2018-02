Les infos immanquables du jour: Le tourisme de masse, Bordeaux répond à Wauquiez et le service national vu par les jeunes

Des iguanes sur une plage des Galapagos, le 20 janvier 2018. — AFP

Aaaaah Les Galapagos… Ses eaux turquoise, ses plages paradisiaques, ses tortues géantes, ses iguanes atypiques. L’archipel volcanique du Pacifique, situé à 1.000 km des côtes de l’Equateur, fait rêver les touristes en quête de nature. Trop même pour ce site naturel à l’écosystème fragile. L’Equateur, dont les Galapagos sont une province, a d’ores et déjà tenté de limiter les flux. En créant une réserve marine autour de l’archipel, en y encadrant sévèrement les constructions, en limitant le nombre de bateau à pouvoir accoster chaque jour, en renchérissant le prix des vols depuis Quito ou Guayaquil… Plus d'infos sur ce sujet, c'est à lire là.

Fidèle à sa promesse de campagne, Emmanuel Macron souhaite très prochainement mettre sur les rails son projet de service national universel et obligatoire. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, en a précisé l’utilité : « C’est un moment de rencontre entre la jeunesse de notre pays et la nation et, en partie, son armée, mais ça peut être aussi un engagement civique. » Le président de la République, sa durée : « Entre trois et six mois. » Sur la forme que prendra ce dispositif, Emmanuel Macron a cru bon de préciser que le service pourra être « militaire » ou « civique ». Sur la question du financement, le président est en revanche resté très vague : « Cela aura un coût, je ne pense pas qu’il soit prohibitif. »

Comment les jeunes prennent-ils ce retour de la conscription ? Nous avons demandé à notre panel #MoiJeune si le service national suscite leur enthousiasme. Les opinions sont tranchées et nos internautes, profondément divisés. Un article à lire ici.

Il y avait du monde, ce mardi matin, devant l’hôtel de ville de Bordeaux. Même si le propriétaire des lieux Alain Juppé était absent, pas question de manquer la réaction de la mairie à la violente attaque de Laurent Wauquiez lors d’un cours à l’EM Lyon sur l’état des finances de la ville :

A Bordeaux, il [Alain Juppé] a fait des miracles, Bordeaux est génial, c’est très bien géré, mais il a fait exploser les impôts, exploser la dépense publique et exploser l’endettement. Moi, ma conviction c’est que quand vous faites ça, vous n’avez à l’arrivée plus aucune forme de crédit

Avant d’ajouter que si Alain Juppé reste tout de même « une personnalité éminemment respectable », il a « totalement cramé la caisse » pour le président du parti Les Républicains. La réponse de Bordeaux ne s'est pas fait attendre et elle à retrouver là.