C'est l'heure du BIM: Le plein de médailles, le testament de Johnny dévoilé et soupçons de viols à l'Unef

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté la médaille d'argent dans l'épreuve de programme libre de patinage artistique aux JO de Pyeongchang. — Julie Jacobson/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Nos envoyés spéciaux à Pyeongchang commençaient à s’inquiéter du nombre de médailles remportées par la France, mais dans la nuit de lundi à mardi, les athlètes français ont assurés ! Marie Martinod, 33 ans, a décroché l’argent en ski halfpipe et en a profité pour faire un pied de nez au CIO.

Dans l’aire d’arrivée, très détendue, elle tient ses deux skis autour de sa tête, avec la marque de son sponsor bien en évidence. En théorie, c’est interdit. La Lien : « Fabrique du ski », petite entreprise savoyarde, n’est pas une marque officielle des JO. Mais elle s’en fout. La jeune femme, interviewée à son arrivée en Corée, n’avait pas hésité à pousser un de gueule sur le manque de sponsors. « Ce ne sont plus les marques de ski qui me font vivre… J’ai perdu mes sponsors il y a deux ans. Ma saison est en quasi-totalité financée par une grande surface qui a ouvert chez moi, à La Plagne. »

Peu après, les Français Papadakis et Cizeron, favoris sur la glace, se sont eux aussi emparés de l’argent, en patinage artistique. Mais cette médaille à un goût amer… A un point près et c’était l’or ! Nous, on y croyait.

RTL s’est procuré une copie du testament original de Johnny Hallyday. Le document indique bien que l’exclusion de David et Laura est « intentionnelle » car ils ont déjà touché des rétributions par le passé. Une affirmation qui contredit les propos de Sylvie Vartan de la semaine dernière, alors qu’elle prenait la défense de son fils David Hallyday. Les testaments de Johnny et Laeticia, ne précisent pas en revanche de quelle façon Jade et Joy pourront toucher l’héritage de leur père. Ni non plus le détail de ce que laisse l’artiste après sa disparition.

En novembre dernier, 83 femmes avaient dénoncé les violences sexistes et sexuelles au sein de l’Union nationale des étudiants de France (Unef). Elles seraient en fait bien plus nombreuses. Dans son édition de mardi, Libération indique avoir recueilli le témoignage de 16 militantes se disant victimes de harcèlement et, pour certaines, d’agressions sexuelles et de viols. « C’est important que l’omerta se lève », a réagi l’actuelle présidente de l’Unef, Lilâ Le Bas. L’article de Libération décrit une organisation où les jeunes militantes étaient la cible de pressions insistantes​, notamment sous la présidence de Jean-Baptiste Prévost (2007 -2011) marquée, selon le quotidien, « par une multitude de dérives ».