Les infos immanquables du jour: Le sexisme dans le patinage artistique, la télémédecine et l'EM Lyon en plein «tsunami médiatique»

Les fuites s’enchaînent à l’EM Lyon. Trois jours après la fameuse diffusion dans Quotidien des propos de Laurent Wauquiez écorchant une bonne partie de la classe politique française, durant une conférence devant une trentaine d’étudiants, l’école de management et de commerce a réagi à la polémique ce lundi via une lettre interne. Mais cette fois, c’est LCI qui s’est procuré la réaction du directeur général de l’établissement, qui n’était destinée qu’aux étudiants et aux collaborateurs. Pointant « un tsunami médiatique », Bernard Belletante explique ne pas vouloir « intervenir officiellement dans le brouhaha des multiples déclarations ». Une position confirmée à 20 Minutes par le service communication de l’EM Lyon, qui n’a « rien arrêté », tant sur une réaction publique éventuelle que sur le maintien de prochains cours de Laurent Wauquiez, initialement prévus les 16 et 17 mars. Plus d'infos par ici.

Ça s’est passé le 31 janvier dernier à l’approche des JO 2018 mais loin, très loin des patinoires (sur le bitume, en l’occurrence) : le nouveau propriétaire de la Formule 1, Liberty Media, a décidé de mettre un terme à la tradition des «grid girls», les jeunes femmes, choisies pour leur plastique, qui indiquent l’emplacement des monoplaces. Le rapport avec le patinage artistique ? Sur la glace aussi, l’apparence des femmes – certes tout autre – compte. Trop ? L’ancienne patineuse Tonya Harding, dont le physique ne correspondait pas aux canons de beauté du milieu, répondra toujours que «oui», et particulièrement quand il est question de sa rivale historique Nancy Kerrigan (on est dans les années 1990). Un article à lire là.

Comment éviter de partager ses microbes avec les 68 collègues de l’open-space quand son médecin traitant est seulement disponible dans une semaine ? Au siège social d’Icade, groupe immobilier, installé à Issy-les-moulineaux (Hauts-de-Seine), une petite cabine blanche permet au millier de salariés de consulter à distance un généraliste… dans l’heure !

« Consulter un médecin sur son lieu de travail, c’est juste une bénédiction », s’exclame Jérôme Lucchini, directeur général adjoint d’Icade santé. Aujourd’hui, une quarantaine de ces « Consult station » ont pris place dans de grandes entreprises. Pratique quand on souhaite se procurer un certificat d’aptitude pour un marathon ou vérifier que ce petit rhume n’est pas un début de grippe… « Le temps moyen d’attente pour prendre rendez-vous chez un généraliste tourne autour de quatre jours, rappelle Franck Baudino, président fondateur de H4D, entreprise qui a mis au point cette cabine médicale connectée. Selon une étude de satisfaction, 96 % des patients recommandent le dispositif, simple d’usage et professionnel. » Plus d'explications par ici.