Cinq infos dans le rétro: Fourcade, Wauquiez et Kendal Breizh

ACTU Si jamais vous avez passé le week-end loin de votre téléphone ou de votre ordinateur, voici l’essentiel de l’actualité de ces samedi 17 et dimanche 18 février…

Martin Fourcade a remporté la mass-start des JO de Pyeongchang, le 18 février 2018. — Odd ANDERSEN / AFP

Enfin un week-end (presque) avec du soleil. On espère que vous avez pu en profiter. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

Martin Fourcade est le plus grand

Quatrième titre olympique ce dimanche pour le biathlète français, qui devient ainsi le sportif tricolore le plus doré du palmarès des JO d’hiver. Le Français a emporté la mass start à l’issue d’un sprint d’anthologie. À l’arrivée, il n’avait que deux centimètres d’avance sur son dauphin, l’Allemand Simon Schempp (à voir ici). Ce deuxième titre coréen s’ajoute aux deux autres médailles d’or déjà glanées à Sotchi il y a quatre ans.

L’info en plus : La France a passé le cap des 10 médailles ce dimanche grâce aux deux médailles de bronze acquises par Alexis Pinturault au slalom géant (à lire ici) et le relais masculin de ski de fond (on vous explique tout là).

La stratégie Trump de Laurent Wauquiez

Officiellement, il ne savait pas qu'il était enregistré. Le cours dispensé par le président des Républicains Laurent Wauquiez à l’EM Lyon est malgré tout devenu public (volontairement ?). Et ses punchlines sur Sarkozy, Macron ou Darmanin (voyez plutôt) ont fait réagir toute la classe politique ce week-end. Pour Xavier Bertrand, le président des Hauts de France qui a quitté LR après l’élection de son homologue de Rhône-Alpes, « cela ressemble même à du Le Pen ».

L’info en plus : Autre adepte du populisme, Florian Philippot a lancé ce dimanche officiellement Les Patriotes, nouveau parti souverainiste. Il revendique 6.000 adhérents.

Un combattant YPG breton meurt en Syrie

Il avait rejoint les rangs de la milice kurde YPG l’été dernier. L’annonce de son décès est tombée ce dimanche matin. Olivier François Le Clainche, plus connu sous le pseudonyme de Kendal Breizh, a été tué le 10 février à Afrine en Syrie lors de combats contre l’armée turque. Pour en savoir plus sur cet étonnant parcours, c’est ici.

L’info en plus : Un avion de ligne iranien ATR s'est écrasé ce dimanche matin. Il assurait la liaison entre Téhéran et la ville de Yasouj (sud-ouest). Soixante-six personnes étaient à bord.

Trump pris à partie par une lycéenne

Après la fusillade en Floride qui a causé la mort de 17 personnes, Donald Trump a été pris à parti par une lycéenne. « À tous les hommes politiques ayant reçu des dons de la NRA, honte à vous », a crié Emma Gonzalez lors d’un rassemblement contre les armes à Fort Lauderdale, après avoir fustigé Donald Trump pour avoir reçu le soutien financier du puissant groupe pendant la campagne présidentielle de 2016. Donald Trump n’a pas évoqué le problème des armes dans son allocution solennelle après la fusillade, insistant plutôt sur les problèmes mentaux du tueur.

L’info en plus : Treize ressortissants russes ont été inculpés aux Etats-Unis, soupçonnés d’avoir favorisé la candidature républicaine lors des dernières élections présidentielles. « Tant qu’on n’a pas de faits, tout ça c’est du baratin », a réagi Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, ce samedi.

Après l’héritage, la bataille de l’abum posthume de Johnny Halliday

Alors qu’ils veulent déjà contester le testament de leur père, Laura Smet et David Halliday, ont aussi déposé une assignation en référé à titre conservatoire afin d’obtenir un droit de regard sur l’album posthume de Johnny Hallyday. Laeticia Halliday, la dernière épouse du chanteur, leur l’a refusé. Johnny a legué à celle-ci l’exclusivité de ses droits artistiques. Le tribunal de grande instance de Nanterre devra trancher le 15 mars (et pour les détails, lisez cet article).

L’info en plus : La comédienne Line Renaud ne veut pas prendre parti pour l’un ou l’autre camp, et demande qu’on laisse son filleul Johnny Halliday tranquille. « C’est terrible, cela va faire comme Dallas », s'est-elle émue.