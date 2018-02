Mort d'une fillette: le parquet requiert la mise en examen de la mère pour assassinat

JUSTICE La femme d'une quarantaine d'années et sa fille avaient été retrouvées inanimées dimanche à Castres et transportées vers un hôpital toulousain...

Le parquet de Toulouse a requis samedi une mise en examen pour « assassinat » et le placement sous mandat de dépôt de la mère d’une fillette de six ans, décédée dimanche dernier par intoxication au monoxyde carbone, a-t-on appris de source judiciaire. Cette femme d’une quarantaine d’années, sortie du coma mercredi, a été déférée samedi en fin d’après-midi et devait comparaître dans la soirée devant un juge d’instruction, puis devant le juge des libertés et de la détention.

Elle avait été placée en garde à vue dès mercredi dans sa chambre à l’hôpital Purpan à Toulouse, mais n’avait rien dit. Puis un médecin avait jugé son état de santé incompatible avec une audition. Samedi matin, cette femme a été replacée en garde à vue, a précisé la source judiciaire.

Une lettre qui évoque le passage à l’acte

Cette quadragénaire et sa fille avaient été retrouvées inanimées dimanche à Castres (Tarn) et transportées vers un hôpital toulousain, où la fillette est morte. L’autopsie de la fillette a mis en avant la thèse d’un homicide, suivi d’une tentative de suicide, avait indiqué la procureure de Castres, Céline Raignault, qui s’est désistée au profit du parquet de Toulouse.

Dans un courrier qu’elle avait laissé, cette femme « évoque son futur passage à l’acte et la disparition de la petite, sur fond de conflit avec le père », notamment sur un problème de garde. Selon les premiers éléments de l’enquête, « la mère a utilisé un système artisanal de déclenchement de fumées toxiques, type barbecue » en ayant préalablement obstrué « les bouches d’aération » de la salle de bains de l’appartement familial.