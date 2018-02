Vacances d’hiver: Moins de bouchons que prévu vers les stations de ski des Alpes ce samedi

Illustration d'un embouteillage. — M.Libet / 20 Minutes

Le pire a semble-t-il été évité. Bison Futé avait vu noir en Auvergne-Rhône-Alpes pour ce samedi de départs en vacances. Le deuxième week-end des congés scolaires en France concerne la zone A 1 (notamment les académies de Lyon et de Grenoble) et la zone C 2 (notamment les académies de Créteil, Paris, Versailles). Cette configuration est en général celle qui provoque les plus grosses difficultés dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Mais finalement, à l’exception de quelques ralentissements qui subsistaient à la mi-journée sur l’A43, la circulation est plus fluide que prévu vers les stations de ski, selon la société d’autoroutes AREA.

[14h43] #infotrafic #A43 Sens Lyon > Albertville

1h50 au lieu de 1h10 ! #A43 Sens Albertville > Lyon

1h55 au lieu de 1h10 !

Ecoutez #AutorouteINFO — Autoroute INFO (@AutorouteINFO) February 17, 2018

Voyages reportés dimanche ?

On a compté sur cette autoroute « 25 kilomètres de bouchons cumulés entre Lyon et Albertville, en Savoie, un niveau de fluidité bien supérieur à ce que l’on avait prévu », a indiqué à l’AFP un porte-parole d’AREA, filiale du groupe APRR et gérant des autoroutes rhône-alpines.

Au niveau national, la journée de samedi est classée orange dans le sens des départs par Bison Futé, dont les conseils semblent avoir été suivis par les amateurs de sports d’hiver, qui pourraient avoir reporté leurs départs à dimanche.

Ralentissements classiques

Vers 14h, ce samedi, Bison Futé ne recensait plus qu’un bouchon de 1 km sur l’A43 de Lyon vers Modane-Italie (sens nord-sud) auquel s’ajoutait une circulation en accordéon sur une dizaine de kilomètres en Savoie.

« Nous enregistrons des ralentissements classiques sous les tunnels avant Chambéry et aux gares de péage, mais la journée se déroule plutôt bien. Sur le terrain, c’est plus rouge que noir », ajoute le porte-parole d’AREA.

#InfoTrafic73 🚗 Point de situation à 15 heures ⬇️⬇️ Le trafic est chargé en #Savoie, restez prudents ! pic.twitter.com/XT7DXnk32F — Préfet de la Savoie (@Prefet73) February 17, 2018

En revanche, la circulation était plus chargée sur le chemin de retour des stations avec, vers 14h, 9 km de bouchons en Isère sur l’A43, de Modane vers Lyon.