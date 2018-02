Le photographe de mode Patrick Demarchelier accusé de harcèlement sexuel

Le photographe français Patrick Demarchelier, accusé de harcèlement sexuel, aux côtés de la prêtresse de la mode Anna Wintour. — PLV/SIPA

Le photographe français de mode Patrick Demarchelier a été accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, dont le témoignage a été recueilli par le Boston Globe et publié vendredi.

>> A lire aussi : #MeToo: Débordées, les associations d’aide aux victimes de violences sexuelles interpellent l'Etat

Le quotidien évoque notamment une ancienne assistante du photographe aujourd’hui âgé de 74 ans. Elle explique, sous couvert d’anonymat, avoir cédé à ses avances insistantes, de peur de compromettre son avenir professionnel si elle continuait à refuser.

Elle dit avoir demandé instamment à la directrice artistique du groupe Condé Nast, la grande prêtresse Anna Wintour, de ne plus laisser le photographe travailler avec des jeunes mannequins.

Six autres femmes accusent le Français

Le Boston Globe cite également le cas de six autres femmes qui accusent toutes le Français de harcèlement sexuel. Une raconte que le photographe lui a mis la main sur ses parties génitales, et une autre qu’il lui a agrippé la poitrine. Sollicité par l’AFP, Patrick Demarchelier n’a pas donné suite dans l’immédiat.

La Globe Spotlight Team, qui a mené cette enquête, est une équipe de six reporters d’investigation, héritière de celle qui avait révélé, en 2002, comment la hiérarchie catholique locale avait couvert des abus sexuels commis par quelque 90 prêtres à Boston et dans les environs pendant plusieurs décennies. L'histoire a servi de base au film «Spotlight», qui a reçu l’Oscar du meilleur film en 2016.

D’autres photographes sont mis en cause

L’enquête sur le monde de la mode publiée vendredi met en cause d’autres photographes, notamment Seth Sabal et Andre Passos. Depuis l’éclatement de l’affaire Weinstein, plusieurs grands photographes de mode ont été accusés de harcèlement sexuel, principalement Bruce Weber, Terry Richardson et Mario Testino.



Plusieurs de leurs clients, notamment le groupe Condé Nast, ont indiqué publiquement qu’ils ne souhaitaient plus travailler avec eux.