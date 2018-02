Vacances scolaires: Bison futé voit noir samedi dans les Alpes

C. Ape.

Pour l'instant ça roule, mais ça ne va pas durer. Bison Futé voit noir en région Auvergne-Rhône-Alpes samedi, qui marquera le deuxième week-end de vacances scolaires pour la zone A et le premier pour la zone C.

Bison futé conseille d'éviter les grands itinéraires en direction des Alpes, car les routes seront particulièrement chargées en direction de la montagne, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce vendredi est classé vert au niveau national mais déjà, en Ile-de-France, classée orange, les difficultés apparaissent sur les routes, décrit Bison Futé.

Un samedi classé orange au niveau national

Si vous souhaitez quitter Paris mais aussi Lyon, Bordeaux ou Grenoble, Bison futé vous conseille de le faire avant 16 heures ou après 20 heures. Samedi, alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes verra noir dans le sens des départs, le reste du pays sera orange. Evitez de circuler sur l'A6 entre Paris et Lyon entre 8 heures et 11 heures, mais aussi les grands itinéraires en direction des Alpes entre 7 heures et 17 heures.

Dans le sens des retours, évitez les grands axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes entre 9 heures et 17 heures. Retour à la normale dès dimanche sur l'ensemble des routes.