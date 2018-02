Des syndicats et des collectifs de VTC appellent à une «grève illimitée» dès samedi

Illustration d'une Manifestation de VTC à Paris, en décembre 2015. — N. Messyasz/SIPA

Dans la guerre qui les oppose aux VTC, les taxis ont-ils remporté une nouvelle bataille ? Plusieurs syndicats et collectifs de chauffeurs appellent à une « grève illimitée à partir du 17 février » dans toute la France pour protester contre « le silence gouvernemental », rapporte Europe 1 ce vendredi.

Les chauffeurs de VTC exigent une meilleure prise en compte de leurs droits et tentent de se défendre face aux plateformes telles qu’Uber et Chauffeur Privé. Une grogne qui pourrait profiter aux chauffeurs de taxi traditionnels, qui ont de leur côté modernisé leurs services.

Regain d’amour pour les taxis traditionnels ?

La raison qui pousse les VTC à descendre dans la rue ? Le durcissement des règles pour les chauffeurs de VTC, entériné par la loi Grandguillaume de 2016. Elle impose aux chauffeurs qui s’étaient enregistrés sous le statut Loti, en théorie réservé au transport collectif, de régulariser leur situation. Les chauffeurs doivent ainsi passer un examen ou obtenir une équivalence en justifiant d’un an d’expérience dans la profession. Un examen dont le taux d’admission n’était que de 21 % en moyenne fin novembre 2017.

Pour se mettre en conformité avec la loi, Uber a suspendu l’accès à son application à quelque 10.000 chauffeurs, expliquent Les Echos. « Concrètement, cela veut dire que le nombre de chauffeurs va nettement diminuer, entraînant pour tous les passagers des temps d’attente plus longs et des tarifs plus élevés aux heures de pointe », a reconnu Uber début janvier, note Europe 1.

Résultat, plus d’attente pour les usagers et une note plus salée à cause des périodes de majoration, plus fréquentes avec le manque de chauffeurs. Une situation qui pourrait profiter aux taxis, qui ont mis en place des forfaits pour les aéroports et ne peuvent plus refuser les paiements par carte bancaire comme l’exige la loi.