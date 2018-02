Julia Pereira de Sousa a remporté, à seulement 16 ans, la médaille d'argent du snowboardcross aux JO 2018 de Pyeongchang. — Martin BUREAU / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

JO 2018: Julia Pereira de Sousa décroche l'argent à 16 ans

L’affront du 10 juillet 2016 est lavé, la France a gagné une médaille d’argent grâce à une jeune ado d’origine portugaise. A seulement 16 ans, Julia Pereira de Sousa a mis la barre très haut en finale pour aller chercher l’argent en snowboardcross, vingt-quatre heures après l’or de Pierre Vaultier. Formidable. Elle rapporte à la France sa septième médaille aux JO de Pyeongchang.

Lien : Un coach et un professeur sont morts en héros en protégeant les élèves

Jeudi, les autorités ont identifié toutes les victimes de la tuerie en Floride et rendu hommages aux enseignants morts en héros. Aaron Feis, entraîneur adjoint de l’équipe du lycée, et aussi garde de sécurité, est l’un d’entre eux. Marié et père d’une fille, il a été le premier à répondre à l’alerte lorsque la tuerie a commencé. Plusieurs élèves ont raconté comment l’homme est mort sous les balles du tueur alors qu’il essayait de protéger de jeunes étudiants avec son corps. « Des étudiants m’ont dit qu’ils l’ont vu sauter pour se mettre entre le tireur et des enfants », a déclaré l’entraîneur William May au Miami Herald.

Scott Beigeln, professeur de géographie de 35 ans, a fait entrer des élèves dans sa classe lorsque la fusillade a commencé. Puis il a bloqué la porte de la salle de l’extérieur pour les mettre en sécurité. C’est là qu’il a lui-même été abattu. Jeudi soir, plusieurs milliers de personnes ont participé à une veillée à la bougie et ont rendu hommage aux 17 victimes. Parmi elles, de nombreux adolescents, âgés de 14 à 18 ans.

Le gouvernement haïtien va ouvrir une enquête sur le scandale Oxfam

Le gouvernement haïtien a annoncé jeudi l’ouverture d’une enquête pour faire la lumière sur les accusations d’exploitations sexuelles dont se seraient rendus coupables en 2011 des membres de l’organisation britannique Oxfam dans ce pays de la Caraïbe.

« L’Etat haïtien tient à faire toute la lumière sur cette question et à trouver les responsables, ceux qui sont impliqués dans cette affaire et que, s’ils sont trouvés coupables, soient punis conformément à la justice », a déclaré le ministre haïtien des Affaires étrangères Antonio Rodrigue.

Les représentants de l’ONG Oxfam en Haïti avaient été convoqués par les autorités haïtiennes ce jeudi, mais la rencontre a finalement été reportée à la semaine prochaine.

