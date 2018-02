Les infos immanquables du jour: Les JO, l'héritage de Johnny Hallyday et le point sur l'affaire Maëlys

Pierre Vaultier, double champion olympique, le 15 février 2018. — Gregory Bull/AP/SIPA

L’article le plus lu du jour : VIDEO. Héritage de Johnny Hallyday: L'affaire du testament réveille les clichés misogynes

« Laeticia la profiteuse », « Je voulais acheter l’album [posthume] de Johnny mais je ne le ferai pas car je ne veux pas mettre mes sous dans la bourse d’une veuve noire », « A l’enterrement on a bien vu Laëtitia [sic] attirer la gamine vers la vitre de la voiture dès que les caméras de télévision sont apparues. Tout était calculé »… Il suffit d’aller faire un tour dans les commentaires des articles de 20 Minutes sur l’héritage de Johnny Hallyday pour trouver ces avis définitifs de commentateurs anonymes au sujet de sa dernière épouse. Un article à lire ici.

L’article le plus partagé du jour : VIDEO.Maëlys: Le point sur les derniers éléments de l'affaire, depuis les aveux de Nordahl Lelandais

Les recherches, lancées mercredi en début d’après-midi, dans le Massif de la Chartreuse (Savoie) sur les indications de Nordahl Lelandais, ont pris fin. La « quasi-totalité » des restes de Maëlys ont été retrouvés jeudi lors des investigations qui se sont poursuivies ce 15 février dans des conditions météorologiques très difficiles, a annoncé jeudi le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat. Au lendemain des aveux (partiels) du meurtrier présumé, 20 Minutes fait le point sur les derniers éléments de l’affaire et c'est à lire là.

L’article le plus à lire du jour : VIDEO. JO 2018: De la joie de Vaultier à la colère de Fourcade, tout ce qu'il s'est passé le 15 février

Grosse journée à Pyeongchang. Depuis le petit matin (le début de la nuit chez nous) jusqu’à la fin de journée les Français avaient des chances de médailles. Et franchement, heureusement que Pierre Vaultier nous a fait plaisir en allant chercher la médaille d’or en snowboard cross, parce que sinon ce jeudi resterait comme une immense déception. Entre les deux balles ratées de Martin Fourcade, une Tessa Worley en dedans et le sacre du snowboardeur français, on vous résume ce jeudi fou en Corée du Sud par ici.