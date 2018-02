Le taux de chômage en France passe sous la barre des 9%, selon l'Insee

Illustration d'un pôle emploi. — SIPA

Le taux de chômage a reculé de 0,7 point au quatrième trimestre 2017 et passe sous la barre des 9 % à 8,6 % en Métropole et à 8,9 % avec l’outre-mer, selon les chiffres provisoires de l'Insee publiés ce jeudi.

Il s’agit de son « plus bas niveau depuis 2009 », relève l’Insee​. L’indicateur n’était pas passé sous la barre des 9 % depuis le troisième trimestre 2011.

« La plus forte baisse depuis le premier trimestre 2008 »

Sur un an, l’indicateur enregistre une baisse de 1,1 point, soit « la plus forte baisse depuis le premier trimestre 2008 ». Par ailleurs, l’Institut national de la statistique a révisé le chiffre du troisième trimestre, qui s’établit définitivement à 9,3 % au lieu de 9,4 %. Au total, sur le dernier trimestre de l’année 2017, l’Insee a comptabilisé en moyenne 2,5 millions de chômeurs en métropole, soit 205.000 chômeurs de moins, et 2,66 millions en France entière.

Parmi les chômeurs, 1,1 million déclarent rechercher un emploi depuis au moins un an, ce qui fait que le taux de chômage de longue durée diminue de 0,6 point sur le trimestre pour s’établir à 3,6 % de la population active.

Le chômage des jeunes toujours au-dessus de 20 %

Ce recul du chômage bénéficie à toutes les classes d’âge et en particulier aux jeunes, dont le taux recule d’un point sur ce trimestre et de 2,8 points sur un an, mais reste à un niveau très élevé : 20,7 %.

Le taux de chômage des seniors (50 ans et plus) s’inscrit aussi en retrait de 0,3 point (-0,5 sur un an) et s’établit à 6,1 % pour ce dernier trimestre de l’année. Le taux de chômage des 25-49 ans est lui aussi en baisse, à 8 % en recul de 0,9 points.