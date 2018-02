Pierre Vaultier a conservé jeudi 15 février son titre olympique en snowboardcross pour apporter à la France sa sixième médaille des Jeux de Pyeongchang. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

La nuit avait commencé avec les espoirs déçus en slalom féminin, elle se termine en or. Pierre Vaultier a conservé ce jeudi son titre olympique en snowboard cross pour apporter à la France sa sixième médaille des Jeux de Pyeongchang. Le « rider » de Serre-Chevalier, âgé de 30 ans, a devancé l’Australien Jarryd Hughes et l’Espagnol Regino Hernandez. Il apporte la 3e médaille d'or au clan français après celles de Perrine Laffont (bosses) et de Martin Fourcade (biathlon). L'or de Vaultier est la sixième médaille en tout pour les Français, pour une délégation tricolore qui ambitionne d’en collecter au moins autant qu’en 2014 (15).

C’est l’une des fusillades les plus meurtrières jamais survenues dans une école américaine. Mardi, un jeune homme armé d’un fusil semi-automatique a tué 17 personnes dans le lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Floride. Le suspect, Nikolas Cruz, un ancien élève de 19 ans renvoyé de l’établissement pour des raisons disciplinaires, a été arrêté par les autorités. Donald Trump et de nombreux élus ont exprimé leurs condoléances. Comme à chaque fois, cette nouvelle fusillade, la 18e de l’année dans un établissement scolaire, devrait relancer le débat sur les armes. Mais alors que les républicains contrôlent le Congrès, un durcissement législatif reste très improbable.

C’est le cri du cœur de parents qui viennent d’apprendre que le corps de leur petite fille a été retrouvé. Alors que Nordahl Lelandais « a reconnu avoir tué involontairement Maëlys et s’être débarrassé de son corps », selon le procureur de la République de Grenoble Jean-Yves Coquillat, la mère de la fillette a réagi sur Facebook mercredi soir. « Il aura fallu attendre cinq mois et demi pour qu'[il] parle enfin. Toi [Nordahl Lelandais], Maëlys va te hanter nuits et jours dans ta prison jusqu’à ce que tu crèves et que tu ailles en enfer. Maëlys avait la vie devant elle. On ne la verra plus jamais», a notamment écrit cette mère en colère qui demande également « que justice soit faite et que plus jamais un enfant ne subisse de tel acte ».

