«Que justice soit faite», la mère de Maëlys s'adresse à Nordahl Lelandais

Des photos de Maelys publiées par sa mère Jennifer Cleyet-Marrel sur Facebook le 14 février 2018. — FACEBOOK

C’est le cri du cœur de parents qui viennent d’apprendre que le corps de leur petite fille a été retrouvé. Alors que Nordahl Lelandais « a reconnu avoir tué involontairement Maëlys et s’être débarrassé de son corps », selon le procureur de la République de Grenoble Jean-Yves Coquillat, la mère de la fillette a réagi sur Facebook mercredi soir.

Jennifer Cleyet-Marrel exprime sa douleur mais également sa colère contre l’auteur présumé des faits, dans des termes que 20 Minutes a choisi de ne pas reprendre en intégralité, au nom de la présomption d'innocence.

« Il aura fallu attendre cinq mois et demi pour qu'[il] parle enfin. Toi [Nordahl Lelandais], Maëlys va te hanter nuits et jours dans ta prison jusqu’à ce que tu crèves et que tu ailles en enfer. Maëlys avait la vie devant elle. On ne la verra plus jamais. Je ne pourrai plus la serrer dans mes bras et lui dire à quel point je l’aime. Mon petit ange, je n’ai pas pu te protéger et cette culpabilité me poursuivra encore très longtemps. Maëlys, je suis si fière de toi mon poussin, tu es si belle si souriante, tu es ma merveille, mon rayon de soleil, tu seras toujours dans mon coeur. Que justice soit faite et que plus jamais un enfant ne subisse de tel acte. Tu nous manques tellement. Ton combat, on le mènera jusqu’au bout ma princesse. 4 ❤❤❤❤ unis pour la vie pour toujours. »

Les circonstances pas élucidées

D’importants moyens ont été déployés toute la journée sur le terrain. Des chiens spécialisés dans la recherche de corps, un laboratoire mobile et une vingtaine d’experts de l’IRCGN (Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale) étaient sur place afin d’identifier au plus vite les résultats des fouilles.

Le crâne de l’enfant et un os long ont été découverts en fin d’après-midi, a précisé Jean-Yves Coquillat. « Naturellement, l’instruction va se poursuivre. » Nordahl Lelandais « sera réentendu prochainement sur les faits et sur la manière dont la mort a été donnée puisque nous n’avons pas la réponse pour l’instant ».