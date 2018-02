Les infos immanquables du jour: La drague après #Metoo, récap des JO et l'enquête sur l'affaire Maëlys

Harcèlement sexuel, agressions, les femmes réagissent avec le hashtag #Metoo — pixabay

Que vous soyez à Biganos ou à Duras, c’est l’heure des immanquables.

L’article le plus partagé du jour : Les étapes essentielles de ces longs mois d'enquête dans l'affaire Maëlys

Depuis près de six mois, cette affaire émeut et tient en haleine la France entière. Ce mercredi 14 février, après des mois passés à nier son implication dans la disparition de l’enfant, Nordahl Lelandais a fini par avouer le meurtre de Maëlys. 20 Minutes revient sur les dates clés et les rebondissements qui ont marqué cette affaire par là.

>> A lire aussi : «Cette vérité, il la devait», affirme l'avocat de Nordahl Lelandais

L’article le plus lu du jour : Beaucoup (trop) de vent, pas de médaille... Ce qu'il faut retenir de la 5e journée

Du vent, du vent et encore du vent… Les conditions météo n’aident pas au bon déroulement des JO de Pyeongchang. Mercredi, de nouvelles épreuves ont été reportées, comme le slalom dames et l’individuel de biathlon, en raison d’une grosse tempête. Même le patinage de vitesse a dû être remis à une date ultérieure. Ça n’a toutefois pas empêché la tenue du combiné nordique, où les Français n’ont pu faire mieux que places d’honneur. L’immense Shaun White, lui, a remporté le troisième titre olympique de sa carrière. Voici, en images, le résumé de tout ce qu’il s’est passé ce mercredi 14 février à Pyeongchang. A voir ci-dessous.

C’est la fête des amoureux. Ce mercredi, à l’occasion de la Saint-Valentin, le débat fera rage entre ceux qui trouvent que c’est une fête commerciale imaginée pour remplir les poches des fleuristes et les esprits romantiques qui sortent le grand jeu. Pour les célibataires, faute d’avoir quelqu’un avec qui la passer, point de questionnements de ce type : passage « en mode séduction » et drague seront à l’ordre du jour. Mais depuisl’affaire Harvey Weinstein et la tempête des mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc, certains estiment que l'« on ne peut plus rien dire », qu’il est devenu « impossible de draguer sans passer pour un harceleur ». Vraiment ? Et si ces mouvements de libération de la parole des femmes permettaient plutôt de redéfinir les contours de la « vraie » drague ? Dénuée, par exemple, de liberté d’importuner ? Un article à lire en intégralité ici.

>> A lire aussi : Catherine Deneuve et un collectif de 100 femmes défendent «la liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle»