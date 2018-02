Gastronomie: Metz est-elle vraiment la capitale du kebab? (Illustration) — Pixabay

Selon un récent classement, Metz est la nouvelle capitale du kebab en France.

La commune lorraine a-t-elle de quoi justifier son titre?

L’information circule depuis quelque temps. Et les amoureux du « salade-tomates-oignons » ne l’ont sans doute pas raté : la France a une nouvelle capitale du kebab et il s’agit de (ô suspens)… Metz, en Lorraine.

Selon le site My-Pharma.info, qui publie depuis deux ans un classement des kebabs en marge de celui plus global sur la malbouffe (d’ailleurs, le titre de la «pire ville» revient à Bordeaux), c’est bien Metz qui compte le plus de restauration kebab pour 1.000 habitants, avec 50 établissements répertoriés, devant Clermont-Ferrand et Amiens.

Une base limitée

Pour établir ce classement, My-Pharma s’est appuyé sur « la base de données la plus fiable actuellement en France, le site annuaire Kebab-frites. Même si on prévient qu’il ne recense que 80 % des kebabs du pays. Là où on a totalement la maîtrise des résultats, c’est notre classement sur les enseignes de fast-food », indique Emmanuel Paolacci. Le cofondateur de My-Pharma explique que les résultats sont recoupés tant que possible par Google Maps ou les Pages jaunes. Avec la difficulté de trouver des réponses différentes selon si l’on écrit « döner » ou « kebab », voire un «grec».

« Chaque région a sa propre dénomination. Pour moi, cela s’appelle döner-kebab en raison de l’influence de l’Allemagne, pays d’où il est originaire. »

Ce qui pouvait concorder avec la capitale messine de la création germano-turque, puisque territoire frontalier avec l’Allemagne.

Sauf que… impossible de retrouver la trace des 50 établissements en question dans l’annuaire de Kebab-frites. Seule une trentaine figure dans la liste. Emmanuel Paolacci est un peu embêté et va probablement réexaminer le classement.

Une « rue des Kebabs » tout de même

Il n’empêche qu’à Metz, la rue de Paris a été officieusement rebaptisée « rue des Kebabs », en raison des nombreux établissements de restauration qui s’y sont installés. Parmi eux, le Palais du kebab. « Beaucoup se désignent comme kebab mais ils ne font pas que ça. Ce sont des snacks, ils font des tacos, des pizzas. Dans notre rue, il y a une quinzaine d’enseignes, mais que deux qui font vraiment du kebab », décrit Gurkan Kocabey, l’un des gérants du Palais du kebab ouvert depuis 1995, et qui a vu les enseignes « ouvrir une par une. Avant, il n’y avait que des bars ou garages ».

Y'a une rue a Metz je crois personne connais son nom mais on l'appelle tous "La rue des Kebabs". C'est un délire y'a des snacks partout — 🤙🏽 (@ines_mssss) October 28, 2013

Ils sont nombreux et tous semblent trouver leur clientèle. Quelle est la clé du succès à Metz ? Au Palais du kebab, on mise sur la qualité. « On fait tout nous-même, la sauce blanche, l’assaisonnement des viandes, ce n’est pas industriel », répond le co-gérant.

Et de poursuivre : « On fait le suivi, les analyses de nos produits. Avant on demandait le meilleur, maintenant on demande le moins cher… mais certains ne savent même plus ce qu’ils mangent comme viande ! Nous, on garantit la propreté, même à grande échelle. » Comme les soirs de matches au stade Saint-Symphorien, où le Palais du kebab tente de remonter le moral des supporters (oui, ça va pas fort pour le FC Metz).

>> Il semblerait aussi que le footballeur Diafra Sakho soit fan des kebabs de l’enseigne messine

Diafra sakho il fait une dédicace a ses potes du palais du kebab mddddr le zin — Vincenzo (@Vintelli57) September 2, 2013

Mais pour Gurkan Kocabey, c’est clair, « Metz n’est pas la capitale. Je trouve qu’il y a plus de kebabs à Strasbourg. Et puis, je viens de Grenoble où ils disent aussi qu’ils sont les premiers ! »

Bon, un titre est un titre. Et vous savez ce qu’on dit : döner c’est döner, reprendre c’est voler.