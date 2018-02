La Bretagne réclame son «droit à la différenciation», mais pour quoi faire?

Favorable à l’inscription dans la Constitution d’un « droit à la différenciation », Emmanuel Macron a ouvert la voie à plus d’autonomie pour les territoires. Dans le sillage de la Corse, la Bretagne a saisi la balle au bond en se déclarant sitôt l’annonce du président de la République favorable à ce droit à l’expérimentation.

Sans perdre de temps, les élus bretons vont plancher sur la question à l’occasion de l’installation d’un groupe de travail au conseil régional ce jeudi après-midi. Bretagne à cinq départements, statut de la langue bretonne, nouvelles compétences économiques et sociales… Les idées ne devraient pas manquer pour imaginer l’avenir institutionnel de la région.

Même si ce n’est pas l’enjeu majeur, la question du rattachement de la Loire-Atlantique devrait sans surprise s’inviter dans les débats. Déjà candidate en 2014 à « ce droit à la différenciation territoriale », la Bretagne avait adopté un vœu en faveur de la promotion d’une Assemblée de Bretagne incluant la Loire-Atlantique dans son giron. Depuis, le redécoupage des régions est passé par là et la question de la réunification rangée au placard.

Le dossier pourrait bientôt ressurgir avec l’idée d’une collectivité unique de Bretagne qui mettrait fin aux départements, comme c’est le cas en Corse depuis le 1er janvier. « Cela pourrait ouvrir la voie à la réunification administrative de la Bretagne, c’est en tout cas notre souhait », indique Nil Caouissin, porte-parole de l’Union démocratique bretonne (UDB).

Le groupe d’opposition au conseil régional, composé de la droite et du centre, y est également favorable. Ce jeudi, ils proposeront d’ailleurs un amendement pour la création d’une mission Bretagne Nouvelle afin d’avancer sur le projet d’une région à cinq départements. « C’est déjà une réalité dans de nombreux domaines, comme l’économie ou le tourisme. Cette mission permettrait d’allouer des moyens financiers pour accélérer la démarche », souligne Delphine David, conseillère régionale.

D’un point de vue législatif, la question de la réunification s’annonce toutefois très compliquée. « Un département ne peut pas quitter sa région administrative sans l’accord de cette dernière », précise Nil Caouissin.

Dans son discours prononcé le 7 février à Bastia, Emmanuel Macron a refusé d’accorder à la langue corse le statut de co-officialité tout en se déclarant favorable au bilinguisme. Pas échaudés par ce refus, certains imaginent déjà un statut officiel pour la langue bretonne. « Il faut garantir le droit des Bretons à utiliser leur langue dans l’espace public, ce qui n’est pas le cas actuellement », souligne Nil Caouissin.

On nous dit parfois qu'il y a "plus important" que la langue bretonne. Remarque de bon sens: avec un statut de co-officialité de la langue bretonne, le problème de #Fañch ne serait jamais posé et d'autres sujets auraient pu occuper politiques, juges et journalistes...