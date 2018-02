VIDEO.Affaire Maëlys: Les étapes essentielles de ces longs mois d'enquête

CHRONOLOGIE «20 Minutes» revient sur ces derniers mois d'enquête, depuis la disparition de Maëlys jusqu'aux aveux de Nordahl Lelandais et la découverte du corps de l'enfant, ce 14 février...

Lyon,le 2 septembre 2017. Les parents de Maëlys ont pris pour l première fois la parole ce vendredi, un mois après la disparition de leur fillette de 9 ans. — E.Frisullo/ 20 Minutes

Depuis près de six mois, cette affaire émeut et tient en haleine la France entière. Ce mercredi 14 février, après des mois passés à nier son implication dans la disparition de l’enfant, Nordahl Lelandais a fini par avouer le meurtre de Maëlys. 20 Minutes revient sur les dates clés et les rebondissements qui ont marqué cette affaire.

>> A lire aussi : EN DIRECT. Affaire Maëlys: Des traces de sang de la fillette découvertes dans le véhicule de Nordahl Lelandais...

Dans la nuit du 26 au 27 août 2017. Maëlys, 8 ans, qui vit avec ses parents dans le Jura, participe à une fête de mariage à la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin en Isère, avec sa famille. Dans la nuit, vers 2h45 du matin, la disparition de la fillette est signalée. Elle est vue pour la dernière fois sur le parking de la salle.

Le 28 août 2017. Une enquête pour « enlèvement » est ouverte par le parquet de Bourgoin-Jallieu.

Le 31 août 2017. L’un des invités du mariage, âgé de 34 ans, est placé en garde-à-vue. Il doit notamment s’expliquer sur son emploi du temps, indiquent alors des enquêteurs. Il s’agit de Nordahl Lelandais, un ancien militaire passionné par les chiens et les voitures de sport. L’homme, un ami du marié invité sur le tard à la fête, s’est absenté pendant la soirée et a fait des déclarations contradictoires lors des interrogatoires. Il est finalement relâché.

Le 3 septembre 2017. Nordahl Lelandais est mis en examen pour « enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans » à la suite de résultats de la police technique et scientifique. Des analyses, menées après que son véhicule a été passé au peigne fin, ont indiqué la présence d’une trace ADN de l’enfant à l’avant de son Audi A3. Face aux enquêteurs, Nordahl Lelandais finit par avouer que Maëlys est montée dans sa voiture le soir de sa disparition, avec un petit garçon, pour voir si ses chiens s’y trouvaient, puis qu’elle en est redescendue. Aucune trace de l’autre enfant désigné par le suspect ne sera retrouvée au cours des investigations.

>> A lire aussi : VIDEO. La mère de Maëlys implore une nouvelle fois Nordahl Lelandais de dire la vérité

Le 28 septembre 2017. Après plusieurs semaines de recherches de grande ampleur et le sondage de plusieurs plans d’eau, les parents de Maëlys s’expriment pour la première fois depuis la disparition de leur fille. Lors d’une conférence de presse organisée dans un hôtel à Villeurbanne, près de Lyon, ils demandent à Nordahl Lelandais de parler. Le comportement du suspect « nous laisse à penser qu’il pourrait avoir des informations. Nous espérons qu’il entende notre appel à l’aide et qu’il nous aide à retrouver notre fille », déclarent-ils alors, émus aux larmes.

Le 30 novembre 2017. Après une audition, au cours de laquelle l’ancien maître-chien est interrogé sur les nombreux éléments troublants qui ont conduit à le soupçonner, Nordahl Lelandais est mis en examen pour « enlèvement et meurtre ». Il continue de nier malgré des images de vidéosurveillance ayant filmé sa voiture la nuit de la disparition et montrant une silhouette blanche de petite taille sur le siège passager avant de l’Audi. Pour la justice, il ne fait alors aucun doute qu’il s’agit de Maëlys. L’avocat de l’ancien militaire conteste cette version. Me Alain Jakubowisz estime que la silhouette n’est pas celle de Maëlys car à l’heure de la vidéo, la fillette n’aurait pas encore disparu.

Le 24 janvier 2018. La demande de remise en liberté de Nordahl Lelandais, mis par ailleurs en examen pour l’assassinat du caporal Noyer le 18 décembre, est rejetée par le juge des libertés et de la détention. Cette décision est confirmée en appel.

Le 13 février 2018. Toutes les parties ont accès au dossier d’instruction, dans lequel il est précisé que des traces de sang appartenant à Maëlys ont été découvertes dans la voiture du suspect. Suite à cette information, l’avocat de Nordahl Lelandais, Me Alain Jakubowicz est allé voir son client en prison mardi. L’ancien militaire a alors fait savoir, selon le parquet de Grenoble, qu’il voulait rencontrer les juges d’instruction « car il avait des révélations à faire », selon le parquet.

Le 14 février 2018. Le suspect est extrait de sa cellule de Saint-Quentiin-Fallavier (Isère). Il avoue avoir tué l’enfant « involontairement » et est conduit, à sa demande, sur les lieux de la disparition de Maëlys. Selon les enquêteurs, il coopère pour retrouver le corps de la fillette. Ce mercredi soir, « des restes du corps » de Maëlys ont été retrouvés dans le massif de la Chartreuse dans une zone de montagne très escarpée et reculée, selon le parquet.