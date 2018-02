VIDEO. La neige et le verglas sont de retour, est-ce que ça va encore être la pagaille?

Chute de neige en abondance dans l Est de la France, en décembre 2017. L'autoroute A 43 en direction de Lyon était bloquée. — SIPA

Météo France annonce un nouvel épisode neigeux ce mardi.

La situation devrait être beaucoup moins chaotique que la semaine dernière.

Personne n’a oublié ces images. Des embouteillages monstres, des automobilistes bloqués toute une nuit sur des routes, un trafic ferroviaire extrêmement perturbé… L’épisode neigeux qui s’est abattu sur la France la semaine dernière avait provoqué une situation chaotique, suscitant l’amusement de nos cousins québécois. Ce mardi, une nouvelle perturbation traversa une grande moitié ouest du pays, a annoncé Météo France. Un à 3 cm de neige pourrait ainsi tomber cet après-midi. A quoi faut-il s’attendre alors ? 20 Minutes fait le point.

Episode neigeux attendu ce mardi sur le pays. 1 à 3 cm de #neige localement 5 cm. Restez informés sur https://t.co/Y0gBtFNVtN pic.twitter.com/XG7KPblHWb — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 13, 2018

« La situation prévue sera beaucoup moins impactante pour les automobilistes que la semaine dernière », assure à 20 Minutes le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Frédéric de la Nouvelle. Selon Météo France, la neige sera « bien humide » et tiendra « difficilement sur les chaussées ». Toutefois, « ces prévisions couplées à des températures froides comprises entre -1 et -4°C impliqueront la création d’un phénomène de verglas et de neige au sol dans la nuit de mardi à mercredi » en Ile-de-France, avertit la Préfecture de police.

⚠️❄️Nouvel épisode neigeux en #IDF : soyez vigilant et consultez nos recommandations 👉 pic.twitter.com/jthpcpsUdH — Préfecture de police (@prefpolice) February 12, 2018

Elle conseille aux Franciliens « d’éviter les déplacements en voiture dans la mesure du possible et de privilégier les transports en commun » et recommande aux transporteurs et aux automobilistes « d’être attentifs à l’équipement pneumatique de leur véhicule ». Par ailleurs, le ministère des la Transition écologique et solidaire rappelle que durant toute la période hivernale, les onze directions interdépartementales des routes disposent de 6.000 agents capables d’intervenir sur le réseau 24h/24 ainsi que de 750 camions équipés de lames et de saleuses.

[ALERTE MÉTÉO] Mis en place dès le mois d'octobre, le #PlanGrandFroid comprend la vérification des chauffages des trains et des réchauffeurs d'aiguille. Pour les voyageurs, les agents #Transilien disposent de tous les matériaux prêts pour saler les quais : https://t.co/smCKsr3fq8 pic.twitter.com/NUuSLaRt7c — SNCF Transilien (@Actu_Transilien) February 5, 2018

De son côté, la SNCF ne prévoit pas dans l’immédiat de perturbation sur son réseau en Ile-de-France. « On suit l’évolution de la situation comme tout le monde, on l’anticipe au mieux. Mais pour l’instant, elle n’est pas alarmante », indique à 20 Minutes l’entreprise. Pour faire face à la neige, la SNCF a mis en place un plan « grand froid ». Elle dispose de 57 engins « chasse-neige », fait intervenir des engins équipés de lames racleuses pour dégivrer les caténaires. Mais elle prévient qu’elle peut être amenée à réduire la vitesse des trains pour des raisons de sécurité.