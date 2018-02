Ses prises de parole ont été rares ces derniers temps. Mais Chritiane Taubira n’oublie jamais de rappeler qu’elle est toujours attentive à la situation politique en France. Dans une longue interview vidéo publiée ce lundi sur le site de regards, l’ancienne ministre de la Justice de François Hollande s’est attaquée au projet de loi « Asile et immigration », défendu par le gouvernement et résumé par Emmanuel Macron en deux mots, «humanité et fermeté».

« [Ce] sont des mots marketing. […] C’est insensé. La juxtaposition des mots “fermeté et humanité” n’a pas de sens », a taclé Christiane Taubira. « Nous sommes dans une période de circulation humaine, il est donc complètement absurde de vouloir endiguer cette circulation humaine juste pour satisfaire une partie de l’opinion publique, juge l’ancienne ministre de la Justice. Il faut penser le monde et notre rapport avec ces circulations humaines parce qu’elles vont s’intensifier, tout bêtement. »

« Et puis il faut peut-être remettre les proportions, conclut-elle. Effrayer l’opinion publique européenne parce qu’un peu moins d’un million de personnes arrivent aux portes de l’Europe, de 500 millions d’habitants, il y a un moment où il faut peut-être opposer les choses. »

G. N.