Les infos immanquables du jour: Laura Smet et le testament de son père, Martin Fourcade au sommet, vos proches et les violences sexuelles

Laura Smet en octobre 2017. — FRANCOIS GUILLOT / AFP

Que vous soyez à Champigny-sur-Marne ou à Château-Thierry, c’est l’heure des immanquables.

L’article le plus lu du jour : VIDEO. Mort de Johnny Hallyday: «J'ai choisi de me battre», écrit Laura Smet

Laura Smet conteste le testament de son père. « J’ai choisi de me battre », écrit la fille de Johnny Hallyday ce lundi dans une lettre adressée post mortem à son père.

« J’ai appris, il y a quelques jours, que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David [son demi-frère] et moi », souligne l’actrice dans cette lettre transmise par l’intermédiaire de ses avocats. « J’aurais préféré que tout cela reste en famille, malheureusement, dans notre famille c’est comme ça », ajoute-t-elle. Plus d'infos sur cette affaire de famille par là.

L’article le plus partagé du jour : JO 2018: Câlins, réseaux sociaux, tir debout… Les trois clés de la poursuite en or de Martin Fourcade

Y a-t-il une seule épreuve qui convienne mieux à Martin Fourcade que la poursuite ? On demande à voir. Lundi, sur la neige de Pyeongchang, le porte-drapeau français a une fois de plus prouvé qu’il disposait de ressources mentales inépuisables en comblant d’abord un retard de 22 secondes au départ, puis en mettant une tannée à la concurrence pour chercher sa deuxième médaille d’or olympique de la spécialité et égaler Jean-Claude Killy.

Le plus flippant dans cette histoire, c’est qu’on savait pertinemment que ça se passerait comme ça. Fourcade ne tombe jamais deux fois de suite – et Johannes Boe du haut de sa 21e place en est sans doute jaloux. Mais cette fois, les apparences sont trompeuses. La deuxième médaille d’or française de ces JO de Pyeongchang a tenu peu de chose. À trois détails, pour être précis. On vous explique tout par ici.

L’article le plus à lire du jour : #MeToo: Comment réagir et aider un proche victime de violence sexuelle

Une confidence qui peut plonger dans la stupeur, dans la peur de banaliser ou de dramatiser… Depuis #MeToo et la libération de la parole, nombre de victimes de violences sexuelles ont témoigné. Parfois auprès d’un proche, qui ne sait pas toujours comment réagir face à une amie, une sœur, une cousine qui dévoile un événement parfois traumatique. Comment ne pas faire de bêtises par là.