Après #MeToo, est-il plus difficile de draguer aujourd'hui? Racontez-nous

Ce mercredi aura lieu la Saint-Valentin, la fête des amoureux.

Pour les célibataires désireux de se caser, la drague sur les sites de rencontres, dans la rue, dans un bar ou en soirée sera une option.

Mais pour certains, le mouvement de libération de la parole des femmes qui a suivi l'affaire Harvey Weinstein complique la drague, qu'en pensez-vous?

Ce mercredi, à l’occasion de la Saint-Valentin, les célibataires désireux (ses) de se caser espéreront que Cupidon décochera une de ses flèches magiques à leur intention. Les moins timides, eux, passeront en mode séduction et adopteront une méthode au taux d’efficacité variable : la drague. Mais depuis le scandale de l’affaire Harvey Weinstein et le mouvement de libération de la parole des femmes qui a suivi sous les hashtags #BalanceTonPorc ou encore #MeToo, le monde se divise en plusieurs catégories. Il y a ceux qui trouvent que c’est une très bonne chose, ceux qui se sont persuadés d’être déjà de parfaits gentlemen et ceux qui pensent qu’on « ne peut plus rien dire ».

Et vous, pensez-vous que l’on peut encore draguer ? Trouvez-vous qu’il est plus difficile d’aborder quelqu’un dans la rue, dans un bar ou en soirée depuis le lancement du mouvement #BalanceTonPorc ? Y a-t-il des endroits plus propices pour draguer que d’autres ? Lesquels ? Avez-vous peur de « passer pour un(e) relou » ?

