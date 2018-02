Les Noirs au carnaval de Dunkerque. — S. Alcalay / SIPA

Le carnaval de Dunkerque atteint son apogée, ce dimanche, avec le début des Trois Joyeuses, trois jours de festivités autour du lancer de harengs du haut de l’hôtel de ville. L’occasion pour le maire (DVG) de Dunkerque, Patrice Vergriete, de revenir, dans un entretien accordé au Monde, sur la polémique qui entoure la « Nuit des noirs » qui aura lieu le 10 mars.

Les trois valeurs de la République

Les organisateurs de cette soirée ont l’habitude de se grimer en noir. Une tradition, dénoncée comme un « blackface » par certaines associations, mais que défend le maire de Dunkerque qui considère qu’il s’agit d'« un droit à la caricature ».

Selon Patrice Vergriete, le carnaval met en valeur les trois valeurs de la République. L’égalité car « dans nos rues se retrouvent riches et pauvres, ouvriers et patrons, jeunes et vieux, femmes et hommes, croyants et incroyants, sans distinction d’origine ». La fraternité puisque « le carnaval, c’est un temps de mélange joyeux qui symbolise une union, une fierté d’appartenance, l’identité partagée, la volonté de faire » cité commune « ».

Et enfin la liberté. « Pendant le carnaval, Dunkerque est une capitale de la liberté, affirme Patrice Vergriete. Tout ou presque y est permis. Le déguisement est au cœur de la fête et il est le moteur de la transgression »

Dunkerque est « Charlie »

Le maire de Dunkerque défend l’autodérision qui dépeint ce carnaval. « C’est parce que l’on se moque de soi par son accoutrement que l’on peut brocarder l’autre », explique-t-il.

Il dénonce « les quelques procureurs (…) qui, de leurs bureaux parisiens, instruisent contre (sa) ville un procès en racisme. (Ils) sont dans le meilleur des cas à côté de la plaque et dans le pire, qui n’est pas à exclure, d’une crasse mauvaise foi »,

Il n’hésite pas à faire le lien avec Charlie Hebdo : « Les Dunkerquois continueront à défendre avec beaucoup d’autres le droit à la caricature. C’est leur façon de démontrer qu’ils n’ont pas renoncé à « être Charlie ». (…) Je suis Charlie, Dunkerque est Charlie ».