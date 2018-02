Affaire «Fiona»: Peut-il y avoir un nouveau procès à cause de l’histoire de l’apéritif?

Photo de la petite Fiona distribuée par la police avant que ses parents avouent qu'elle est morte et qu'ils l'ont enterrée. — FRENCH POLICE / AFP

À la cour d’assises de la Haute-Loire, au Puy-en-Velay,

Renaud Portejoie n’a toujours pas digéré l’affaire de l’apéritif. À peine Cécile Bourgeon condamnée à 20 ans de réclusion criminelle pour la mort de Fiona, dimanche peu avant 1h, son avocat a annoncé qu’il allait déposer, dès lundi matin, un pourvoi devant la Cour de cassation pour réclamer un nouveau procès.

>> Les faits: 20 ans de réclusion pour Bourgeon et Makhlouf

« Aux regards des graves événements qui ont émaillé cette audience, nous allons naturellement régulariser un pourvoi en cassation dès lundi, a expliqué Renaud Portejoie en quittant le prétoire. Un pourvoi qui aboutira probablement. Il y aura donc un [nouveau] procès Fiona ! » Cela serait alors le quatrième en comptant celui d’octobre 2016 renvoyé déjà à la demande du même avocat après un incident.

#Fiona : "C'est satisfaisant, je suis content, réagit Nicolas Chafoulais, très ému. C'est une soulagement pour moi et c'est juste pour Fiona." Quand on lui demande s'il est apaisé, il répond : "Apaisé ? Non. Ma fille ne reviendra pas..."