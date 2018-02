Météo: Plus aucun département en vigilance orange pour neige et pluies verglaçantes

De la neige à Paris. (Illustration) — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Trois rayons de soleil et c’est la pluie qui revient. Météo France vient de lever la vigilance orange à la neige et au verglas dans son nouveau bulletin de 10h ce dimanche matin.

Plus aucun département en vigilance neige

La vigilance concernait jusqu'à ce matin le Cantal, la Côte-d'Or, la Loire, la Haute-Loire, la Haute-Marne, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire et désormais le Rhône, selon le bulletin de 6h du service de prévision.

Plus en détail, Météo France précise que «ce dimanche après-midi, la zone pluvieuse s'étend du sud-ouest vers le nord-est, on observe un redoux et un retour progressif à la pluie en plaine. Le risque de neige remonte vers 300/400 m sur les massifs du nord-est, au-dessus de 1000 m sur le Massif Central. Sur les Landes et le Pays basque, les pluies sont plus soutenues. Il neige de plus en plus haut sur les Pyrénées, au-dessus de 1800 m d'altitude.»

Cet hiver 2017 / 2018 est très contrasté : #douceur record en décembre, déficit d'ensoleillement, #enneigement record en Savoie, #pluies abondantes et crues de nombreux cours d'eau (Seine), 5 #tempêtes et pour finir la #neige abondante à #Paris (la 4ème la plus forte depuis 1945) pic.twitter.com/dtU1r1ybLM — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 10, 2018

Temps changeant

Sur le reste du pays, soit de la frontière belge et de la Manche jusqu'au Centre et le Poitou-Charentes, le temps devient plus changeant, avec des averses d'abord limitées à la Bretagne, des éclaircies ailleurs. Le vent tourne au nord-ouest sur les côtes de Manche et atteint 60 à localement 80 km/h.

>> A lire aussi: Comment être stylée, même sous la neige?

Attention aux giboulées et grésil près de la Manche! Et le pourtour méditerranéen? Ce sera un ciel souvent voilé, temporairement très nuageux avec quelques ondées matinales sur le pourtour du Golfe du Lion.

Jusqu'à 15 degrés sur le pourtour méditerranéen

Côté températures, l'après-midi, il fait 2 à 6 degrés du Grand Est au Limousin et au centre-est, 7 à 11 degrés ailleurs, localement 11 à 13 sur dans le sud-ouest et 12 à 15 sur le pourtour méditerranéen.

>> A lire aussi: Oubliez Pyeongchang… «20 Minutes» a lancé les JO d’hiver de Paris