Louis Sarkozy plaide pour une légalisation complète des drogues

« Lega, legalización (cannabis) », chantait le groupe espagnol Ska-P en 1996. Pas dit que ce soit le genre de musique qu’écoute Louis Sarkozy. Mais le fils de l’ancien président de la République vient de faire un plaidoyer (en anglais, lui) en faveur de la légalisation complète des drogues.

“If you put the federal government in charge of the Sahara Desert, in 5 years there'd be a shortage of sand...”



By Milton Friedman, in my next article on drug legalization.



Disagree with me in the comments:https://t.co/R2O5l22fuq