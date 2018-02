Les infos immanquables du jour: Coup d'envoi des JO de Pyeongchang (et de Paris), départ de Mennel Ibtissem et cri du cœur du père de Fiona

Ouverture de la cérémonie des JO d'hiver, le 9 février 2018. — AFP

Que vous soyez à Montesson ou à Laragne, c’est l’heure des immanquables.

L’article le plus lu du jour : Mennel a décidé de quitter l'émission « The Voice» après la polémique

Mennel Ibtissem jette l’éponge. La chanteuse, qui était au cœur d’une polémique pour des messages complotistes postés après les attentats du 14-Juillet à Nice, a décidé de quitter l’émissionThe Voice, Dans une vidéo postée ce vendredi sur Facebook, la candidate explique sa décision : « Je n’ai jamais songé à blesser qui que cela soit et la seule perspective que mes propos soient source de peine me heurte, j’ai donc pris aujourd’hui la décision de quitter cette aventure ».



L’article le plus partagé du jour : Le cri du cœur du père de Fiona pour protéger la petite soeur de la fillette

Nicolas Chafoulais a livré un témoignage poignant ce vendredi devant la cour d'assises de Haute-Loire Le père de Fiona est venu expliquer le risque que représenterait Cécile Bourgeon si elle venait à sortir de prison, alors que la cour s’apprête à rendre son verdict à l’encontre de la mère de la fillette et son ex-compagnon.

La vidéo à voir du jour : Oubliez Pyeongchang… «20 Minutes» a ouvert les JO d’hiver de Paris

Après avoir assisté aux épreuves du « Mont Martre » mercredi, 20 Minutes a chaussé les skis, ce vendredi, près du « Mont Parnasse », à l’occasion de l’ouverture des JO d’hiver 2018. Voici le premier volet de notre série JO d’hiver de Paris. Et pour les vrais JO, revivez la cérémonie d’ouverture avec notre live et retrouvez tous les reportages de nos envoyés spéciaux à Pyeongchang en Corée du Sud.

L’article le plus à lire du jour : Police de sécurité du quotidien: «Il faudra trouver d’autres indicateurs pour évaluer l’action des policiers»

Le ministre de l’Intérieur a dévoilé jeudi soir les chantiers de la future « police de sécurité du quotidien ». Parmi les nouveautés annoncées, Gérard Collomb a proclamé la « fin de la politique du chiffre ». Jacques de Maillard, professeur à l’université de Versailles, directeur adjoint du Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (Cesdip) et auteur de Polices comparées revient pour 20 Minutes sur cette annonce.