10h52 : Premières difficultés sur les routes en Ile-de-France

⚠️❄️Vos temps de parcours sur A13 vers Paris via Porte de St Cloud se dégradent en raisons de intempéries et des stockages 🚚 au niveau des péages de @MairieBuchelay et de Heudebouville. Différez vos déplacements si vous le pouvez et restez l'écoute de @sanef_1077 pic.twitter.com/csbjlmBsiq