TER Paris-Granville: Piégée par le verglas, une voiture percutée par un train

Décidément la neige et le verglas continuent de faire des ravages en Île-de-France. Ce jeudi après-midi dans les Yvelines, entre Galluis et La Queue-lèz-Yvelines, précise Le Parisien, qui relaie l’information, un train Paris-Granville a percuté une voiture arrêtée sur la voix, vraisemblablement à cause du verglas.

Paris-Granville... vers 14h30. Pas de victime heureusement ! pic.twitter.com/lHQoWcF6n8 — 78jbo (@O78jbo) February 8, 2018

Le conducteur du véhicule​, un habitant de Guyancourt, avait quitté l’habitacle sur recommandation des pompiers et était en train de prévenir la gendarmerie locale.

La collision n’a pu être évitée

Peine perdue, les autorités ne sont pas parvenues à stopper le TER, parti de la gare Montparnasse à Paris à 13h55. La voiture vide a été poussée sur 300 mètres, d’après les premières constatations.

Dans le TER, les 153 passagers ont ressenti une forte secousse et l’un d’entre eux a été légèrement blessé et transféré à l’hôpital de Dreux.

Cet accident a fortement impacté la circulation des trains entre Plaisir et Dreux, entraînant de nombreux retards sur la ligne N du Transilien.