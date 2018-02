Transports, circulation, météo: Ce qui vous attend demain

Des péniches sous la neige près du pont Alexandre III à Paris — ERIC FEFERBERG / AFP

MÉTÉO

27 départements sont en vigilance neige-verglas pour ce vendredi. Cette alerte concerne, outre Paris (75) et les trois départements de la petite couronne (92, 93, 94), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), l'Essonne (91), le Val-d’Oise (95), l'Aisne (02), le Cher (18), la Corrèze (19), la Creuse (23), l'Eure (27), l'Eure-et-Loir (28), l'Indre (36), l'Indre-et-Loire (37), le Loir-et-Cher (41), le Loiret (45), le Nord (59), l'Oise (60), l'Orne (61), le Pas-de-Calais (62), la Sarthe (72), la Seine-Maritime (76), la Somme (80), la Vienne (86) et la Haute-Vienne (87).

L’alerte sera levée au mieux ce samedi à 7 h, indique Météo France. Un nouvel épisode neigeux arrive en effet par l’ouest ce vendredi à 8 heures pour s’achever à l’est de l’Ile-de-France à partir de 18 h.

#VigilanceOrange #NeigeVerglas : Les précipitations arrivant par l'ouest en fin de nuit prochaine se transformeront en #neige (blanc) au contact de l'air froid. On attend souvent 3 à 7 cm de neige fraîche, localement davantage.

Restez informés ▶️https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/2XG5AHJja8 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 8, 2018

De 3 à 6 cm tomberont sur Paris.

TRANSPORTS

Le réseau de transports en commun parisien retrouve progressivement un rythme normal. RER A : service normal. RER B : service normal. RER C : service normal (le tronçon central reste fermé à cause de la crue de la Seine). RER D : 4 trains sur 5. RER E : 2 trains sur 3. Ligne H : service normal. Ligne K : service normal. Ligne J : 2 trains sur 3. Ligne L : 2 trains sur 3. Ligne N : 3 trains sur 4. Ligne P : 1 train sur 2. Ligne R : 4 trains sur 5. Ligne U : 3 trains sur 4. T4 : un tram toutes les 15 minutes de 7 heures à 10 heures, bus de substitution au-delà. T11 : service normal.

CIRCULATION

En Ile-de-France, la N118 est toujours fermée à la circulation et ce jusqu’à nouvel ordre. Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont autorisés à circuler en Ile-de-France jusqu’à ce vendredi 5 h. L’interdiction sera ensuite renouvelée. La majorité des grands axes franciliens sont désormais praticables mais la préfecture de police de Paris a réitéré son conseil d’éviter de prendre son véhicule. Ce jeudi soir, 73 engins seront mobilisés pour saler les routes parisiennes.

⚠️[#NeigeVerglas] #VigilanceOrange : La @prefpolice rappelle les informations pour ce jour et demain: - consigne renouvelée aux automobilistes de ne pas utiliser leurs véhicules - N118 & N1 fermées dans les 2 sens - Circulation des poids lourds autorisée jusqu’à demain matin 5h — Préfecture de police (@prefpolice) February 8, 2018

En Seine-Maritime et dans l’Eure, la perturbation est annoncée à partir de 4 h et jusqu’en soirée. Dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne, de

l’Oise et de la Somme, elle sera de plus longue durée, de ce vendredi 6 h à ce samedi en milieu de journée. Cette perturbation évoluera vers l’est en milieu de matinée ce vendredi jusqu’à samedi courant de matinée, a indiqué la Sanef (Société des autoroutes du nord et de l’est de la France) dans un communiqué.