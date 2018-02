Les infos immanquables du jour: Quand la neige rend neuneu, le style en Moonboots et la gentrification de Molenbeek

Une épaisseur de neige inédite (12 cm) depuis l'hiver 1987 est tombée ce 7 février 2018 à Paris. — SIPA

L’article le plus lu du jour : Neige et verglas: Des Québécois morts de rire devant le JT de France 2

Si l’épisode neigeux a perturbé les Français, il a plutôt fait marrer les Québécois devant leur téléviseur. Mort de rire, un couple de Canadiens - Luc Monette et Francine Moreau -, n’a pas pu s’empêcher de filmer le JT de France 2 de mardi dernier.

« C’est toi, en plein milieu de l’autoroute qui bloque le chemin », se moque la voix masculine devant le reportage d’une journaliste sur la Nationale 118 où des usagers sont restés bloqués dans la nuit de mardi à mercredi. « Mais qu’est-ce qu’ils déneigent ? De la poussière ? », poursuit-il hilare. Plus de blagues québécoises par ici.

L’article le plus partagé du jour : Comment être stylée, même sous la neige?

Qui a dit que la neige sonnait la fin du style ? Alors que de nombreux départements français font face depuis mercredi à des chutes de neige exceptionnelles, il est possible de se composer des looks à l’épreuve des éléments sans enfiler sa combinaison de ski. Tous nos conseils pour affronter les intempéries et être bien habillée en hiver. A lire par là.

L’article le plus à lire du jour : «C'est Brooklyn il y a vingt ans!»... Deux ans après les attentats, Molenbeek est-elle en voie de gentrification?

« Le vernissage devait avoir lieu le 22 mars 2016, les artistes qu’on exposait avaient fait le déplacement depuis Brooklyn. Puis il y a eu les attaques dans le métro et à l’aéroport. A 9h10 ce matin-là, on a décidé d’annuler… On ne savait même plus si on devait ouvrir tout court ». Près de deux ans après, Raphaël Cruyt reçoit dans la cafétéria de son Mima (Millennium Iconoclast Museum of Arts) qui a finalement vu le jour un mois après les attaques terroristes de Bruxelles. « La mobilisation du public a été très forte. Je crois qu’on a été perçu comme un symbole de la renaissance de Molenbeek », ajoute le galeriste belge de 44 ans. Installé dans une ancienne brasserie, ce musée s’inscrit dans une dynamique globale de réhabilitation du quartier du canal. Frontière physique et « psychologique », ce sillon a longtemps séparé Molenbeek du reste de la capitale. Et les fractures révélées par la capture de Salah Abdeslam, actuellement jugé à Bruxelles, subsistent. Un article à retrouver par ici.