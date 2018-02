Lille: «Une dame de 78 ans est venue pour son premier tatouage»... Êtes-vous prêts à vous faire tatouer par amour?

Un homme se fait tatouer le bras (illustration). — F.Scheiber / 20 Minutes

L’amour dans la peau. Quelques jours après la Lille tattoo convention, qui a attiré des milliers de personnes, et quelques jours avant la Saint-Valentin, 20 Minutes s’est demandé comment l’amour pouvait s’exprimer à travers les aiguilles des tatoueurs. Témoignages.

Des prénoms et des initiales

« Je me suis fait tatouer les prénoms de mes fils, une colombe en hommage à mon papou décédé et la fée clochette en hommage à ma meilleure amie », explique Stéfanie, une lectrice. Ingrid, elle, a craqué pour « les initiales de mes enfants, de mes parents et de mes 2 chiennes ». Même chose pour Martine, qui porte désormais sur sa peau les « initiales de mon prénom et celui de mon époux décédé ».

« Nous avons effectivement beaucoup de demandes de personnes qui veulent un tatouage par amour pour quelqu’un, assure Ento, manager chez Freaky family tattoo. C’est souvent pour une naissance ou pour un membre de la famille décédé », poursuit-il. Dans ce dernier cas, le tatoueur essaye d’orienter son client « vers un motif qui rappelle la personne disparue plutôt que sur une date de mort qui est un peu glauque », glisse Ento.

Tatouage en couple

Pour les amoureux, « c’est beaucoup de tatouages en commun. Samedi, j’ai eu un couple passionné par l’Ecosse et qui voulait chacun le même motif galicien », se souvient Greg, gérant du salon Kawaii Place. Mais le tatoueur n’accepte pas tout : « Je refuse désormais de tatouer les prénoms des conjoints car dans 50 % des cas, on doit les recouvrir par la suite », plaisante-t-il. Greg accorde tout de même quelques dérogations : « J’ai eu une dame de 78 ans qui est venue pour son premier tatouage. Elle voulait le prénom de son mari qui était décédé ».

Et si la tendance n’est plus trop au prénom de l’être aimé, d’autres motifs reviennent plus souvent : « La couronne du roi ou de la reine, une rose. On essaye d’orienter les clients vers quelque chose de travaillé qu’ils ne risquent pas de regretter », reconnaît Ento. Et l’endroit du corps préféré par les amoureux ? « Près du cœur naturellement, même s’il n’y a pas de règle. Tout dépend si le client veut que son tatouage soit discret ou non ».