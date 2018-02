Castelsarrasin: Un collège expérimente le permis à points… pour les portables

L'utilisation des portables dans les écoles et collèges devrait être interdite à la rentrée 2018. — F. Durand / SIPA

A la rentrée prochaine, les profs de collèges ne devraient plus s’épuiser à répéter à chaque début de cours le sempiternel « Éteignez vos portables ». Les téléphones mobiles ne devraient plus avoir droit de cité dans les cours d’écoles et de collèges. C’est en tout cas le vœu du ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a prévu de les interdire.

Certains établissements ont déjà anticipé en appliquant purement et simplement la mesure. Avec des résultats déjà tangibles.

>> A lire aussi : «Le climat scolaire a changé»... Dans les collèges qui ont déjà interdit le portable, ça marche plutôt bien!

Au collège Jean-de-Prades de Castelsarrasin, dans le Tarn-et-Garonne, les élèves expérimentent depuis la rentrée de septembre le permis à points pour les portables.

Une formation en 6e

« En 6e, 80 % des enfants arrivent avec un portable. On peut interdire, mais c’est difficile à gérer. Nous avons donc décidé de leur apprendre à l’utiliser, plutôt qu’ils s’en servent en cachette », explique Eric Soula, le proviseur de l’établissement scolaire de 650 élèves.

Les élèves de 6e reçoivent une formation avec le référent police de l’établissement, mais aussi l’infirmière, sur tout ce qu’il faut savoir sur leur smartphone, aussi bien les problèmes d’addiction que de cyber-harcèlement. Ils passent ensuite un « code » leur permettant d’accéder au permis, comme pour la conduite.

Chaque collégien devient alors titulaire d’un permis à douze points, qu’il peut perdre à chaque fois qu’il ne respecte pas les règles. Si son mobile sonne en classe, c’est trois points, s’il est surpris dans les couloirs avec, c’est six points… Et le barème va jusqu’au retrait total lorsqu’il franchit la ligne rouge.

Six retraits de portable sur 650 élèves

Le dernier élève à avoir perdu d’un coup ses douze points avait photographié à son insu un enseignant et posté sur Snapchat l’image avec des commentaires peu amènes.

Ils sont six dans son cas depuis le début de l’année. Les parents sont alors mis au courant, à eux ensuite de prendre le relais pour faire en sorte que le smartphone reste dans un tiroir de la maison.

« Il était important d’associer aussi les parents. Ils sont convoqués et jouent le jeu. C’est le collège qui punit, avec un retrait du permis pendant 15 jours avant de passer devant la commission des litiges que nous avons créé et qui décide de la restitution des points. Souvent on s’aperçoit que les parents sont plus stricts que nous et portent l’interdiction à trois mois », poursuit Eric Soula.

>> A lire aussi : Tablettes en 5ème: les premiers pas des collèges pionniers

Depuis que ce système a été mis en place, les problèmes de portable se sont considérablement réduits. « Et lorsqu’il y a un souci, aujourd’hui tout le monde sait quoi faire. Mais ce cadre reste quelque part un jeu, notre objectif n’est pas d’interdire le portable mais qu’ils apprennent à s’en servir correctement », insiste le proviseur qui suivra la directive du ministre si ce dernier décide de bannir le téléphone au collège.

En attendant, ce système trouve un écho dans d’autres établissements car de nombreux proviseurs ont contacté Eric Soula pour savoir comment fonctionne son permis à point portable.