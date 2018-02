EN DIRECT. Neige: 27 départements placés en vigilance orange alors qu'un nouvel épisode neigeux arrive ce vendredi à 8 heures...

10h09 : Le « gros point noir » c’est l’information, selon Valérie Pécresse

Valérie Pécresse, présidente LR de la région Ile-de-France, qui avait fait part mercredi de son mécontentement sur le manque d’information des voyageurs, a affirmé jeudi que c’était le « gros point noir » des difficultés dues aux chutes de neige.

« Evidemment il faudra faire un retour d’expérience », a-t-elle dit sur Europe 1. « Je pense qu’il y a des choses qui auraient pu sans doute être faites mieux, et moi mon gros point noir, me semble-t-il, sur ce qui s’est passé ces derniers jours, c’est l’information des automobilistes et des voyageurs ».

« Je pense qu’à l’heure de l’internet, à l’heure du digital, c’est un sujet sur lequel il faut que nous soyons beaucoup plus exigeants », a-t-elle affirmé, invitant en particulier la SNCF à « mettre les bouchées doubles » en la matière.

« Aucune information voyageurs », avait tweeté mercredi Valérie Pécresse, qui avait elle-même tenté de prendre le train. « Vraiment, l’information voyageur était totalement dysfonctionnelle », a-t-elle réaffirmé. « Je me suis un peu fâchée et je considère que c’est mon rôle d’aller sur les lignes vérifier ce qu’on me dit et malheureusement on me dit souvent que ça va bien alors que ça ne va pas bien ».