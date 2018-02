Les infos immanquables du jour: Ski à Montmartre, une expérience polaire et questions d'alcool

Oh le beau jump sur Montmartre! — Romain Lescurieux

L’article le plus lu du jour : Alcoolisme: «Dès que je rentre du travail, je me fais des petits verres de vin blanc devant la télé»

« Je ne prends jamais d’alcool fort, mais tous les soirs, dès que je rentre du travail, je me fais un petit verre de vin blanc devant la télé, confie Pierre, 42 ans. Et comme je me couche tard, à la fin de la soirée je ne suis pas loin d’atteindre les 8 verres. » Pierre, est-il pour cela dépendant à l’alcool ? Pas vraiment selon ce dernier convaincu de pourvoir s’arrêter quand il veut et que « cela est déjà arrivé, même s’il ne le fait pas car c’est relaxant, convivial. » 20 Minutes, partenaire de France 2 pour la soirée spéciale « Alcool, un tabou français », diffusée ce mercredi, se penche sur le « confort du vin », qui consiste à boire régulièrement de l’alcool, notamment une fois rentré à la maison ou à chaque instant de convivialité. Plus d'infos à lire par là.

L’article le plus partagé du jour : Envie d’une expérience polaire? L’institut Paul-Emile Victor recherche 40 volontaires

Si vous aimez la compagnie des manchots et n’avez pas peur du froid, alors préparez votre CV. L’Institut Paul-Emile Victor, basé à Brest, vient de lancer sa campagne annuelle de recrutement et recherche une quarantaine de personnes pour rejoindre ses bases scientifiques polaires. L’institut recherche notamment des biologistes, des mécaniciens, des plombiers, des vétérinaires et même des pâtissiers pour des postes à pourvoir dans l’Arctique (Spitzberg), l’Antarctique (Dumont d’Urville et Concordia) et les îles Subantarctiques (Amsterdam, Crozet et Kerguelen). « Chaque année, nous recrutons du personnel pour relever celui en place », explique Laurence André Le Marec, en charge du recrutement à l’institut. Plus d’infos et envie d’un gros break ? C'est par là.

Les notes de Que je t’aime de Johnny Hallyday, jouées au piano dans un bar voisin, résonnent sur une place du Tertre (XVIIIe arrondissement) déserte, enneigée et apaisée. Peu de gens arpentent les rues de Montmartre ce mardi, tard dans la nuit. Et pour cause. Il fait froid. Il neige. Mais surtout, ce mercredi matin, c’est le grand jour pour les amateurs de glisse. On vous raconte tout par ici.