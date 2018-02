Talloires: La cave du chef doublement étoilé Jean Sulpice cambriolée, 250 prestigieuses bouteilles volées

Des bouteilles de vin. (Illustration) — Hugh Routledge/REX Shut/SIPA

« C’est le patrimoine de trois générations de Bise qui est anéanti. On ne retrouvera plus jamais ces références. Je suis abattu et dévasté ». Ce mercredi, deux jours après avoir décroché deux étoiles au guide Michelin 2018, Jean Sulpice, interrogé par Le Point, ne cache pas sa tristesse et son désarroi.

Dans la nuit du 6 au 7 février, la cave de l’Auberge du Père Bise, un établissement historique qu’il a repris l’an passé avec son épouse à Talloires (Haute-Savoie), a été cambriolée. Latour, Petrus, Mouton Rothschild, Yquem… Deux cent cinquante bouteilles de premiers grands crus de Bourgogne, de Bordeaux et de la Vallée du Rhône, dont les plus vieux datent des années 50, ont été embarquées par les malfrats.

Des voleurs professionnels très méthodiques

Dans la nuit, vers 4 heures du matin, trois hommes cagoulés et gantés, habillés en noir, filmés par les caméras de vidéosurveillance, sont parvenus à entrer dans la cave, pourtant sécurisée par une porte blindée et un code, et ont volé des crus de légende, hérités par le chef étoilé de la famille Bise.

Ils n’ont pas dérobé au hasard mais ont choisi, parmi les bouteilles de la cave, les crus les plus anciens et les plus réputés, n’emportant rien datant d’après 2000. Ils ont ensuite transporté les bouteilles jusque dans leur véhicule avec des chariots retrouvés par Jean Sulpice sur le parking de l’Auberge ce mercredi au petit matin. Puis les voleurs, restés un peu plus d’une heure dans la cave, située à deux pas de la maison du chef, ont pris la fuite.

Un préjudice de plusieurs centaines de milliers d’euros

« On est assuré mais leur valeur est inestimable », a déclaré à l’AFP le chef, désigné par Gault & Millau Cuisinier de l’année 2018. Selon les estimations faites par Le Point, le montant du préjudice dépasserait les 700.000 euros.

Les gendarmes de la section de recherches d’Annecy et de la brigade de Faverges sont chargés de l’enquête. Malgré ce coup dur, l’Auberge, fermée pour l’hiver et divers travaux de rénovation, rouvrira comme prévu ce vendredi.