Vous avez galéré à rentrer chez vous à cause de la neige? Racontez-nous

VOUS TEMOIGNEZ Les chutes de neige ont provoqué de très fortes perturbations dans les transports en commun et provoqué de gigantesques bouchons...

A Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), la circulation est devenue très difficile dès 16h. — ROMAIN BEAUMONT/SIPA

Ils ont passé la nuit dans leur voiture. Ce mercredi matin, l’évacuation des 1.500 à 2.000 automobilistes bloqués sur la N118 se poursuit, a annoncé la préfecture de Paris. Ailleurs en France, la neige a également provoqué de très gros bouchons sur les routes.

Et ne parlons pas des transports. Si la circulation reprend ce mercredi, les trains affichaient de gros retards mardi. Des bus ne circulent toujours pas et le métro et le RER sont archibondés, quand leur trafic n’est pas perturbé.

Vous avez galéré à rentrer chez vous mardi soir ? Vous galérez encore ce mercredi matin ? Racontez-nous. Avez-vous pu rentrer chez vous ? Combien de temps cela vous a-t-il pris en plus ? Avez-vous été obligé de dormir chez des amis ou même à l’hôtel ?

>> Vous pouvez témoigner dans les commentaires ou envoyer un mail à contribution@20minutes.fr. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.