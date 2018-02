EN DIRECT. Neige en Ile-de-France: Plus de 900 véhicules encore bloqués sur la N118...

12h29 : En France, il fait froid, mais à Pyeongchang, c'est encore pire

Qu’on se trouve à Paris ou à Pyeongchang, on se les pèle. Un peu plus sur le site des Jeux olympiques qui débuteront vendredi que dans la capitale française, il faut bien l’avouer. Vous nous dites -6, -7 degrés de ressenti en Ile-de-France ? Notre envoyé spécial vous répond que le mercure s’écroule 20 degrés plus bas dans l’est sud-coréen. « Le pire, c’est au lever et au coucher du soleil », nous confie le sauteur françaisVincent Descombes Sevoie », pas très chaud à l’idée de s’élancer du tremplin à 19 heures pour son entraînement du jour.

