Les infos immanquables du jour: Philippe Etchebest et son étoile, Elon Musk et le futur et les réquisitions au procès de Jawad Bendaoud

Le chef Philippe Etchebest, le 29 juin 2017 devant la cuisine de son restaurant Le Quatrième Mur à Bordeaux — M.Bosredon/20Minutes

Le chef Philippe Etchebest a décroché lundi une étoile, pour sa table d’hôtes gastronomique ouverte en juillet dernier, installée au sein même de sa brasserie bordelaise Le Quatrième Mur. Une énorme satisfaction pour celui qui anime aussi Top Chef sur M6, et qui avait été doublement étoilé il y a quelques années lorsqu’il dirigeait L’Hostellerie de Plaisance à Saint-Emilion. Il nous explique pourquoi par là.

L’article le plus lu du jour : Space X, Neuralink, Hyperloop… Elon Musk sait lire l’avenir et voici ce que le futur nous réserve

Dis-moi, Elon, que nous réserve le futur ? Il suffit d’aller jeter un coup d’œil sur ses comptes Twitter et Instagram pour avoir un aperçu du monde de demain. Fantasque, visionnaire, fou… Tous les qualificatifs sont bons pour parler de cet entrepreneur américain, à l’origine de Space X, Hyperloop, Neuralink et, plus récemment, de lance-flammes (pour mettre le feu dans n’importe quelle soirée). Sur tous les fronts, Elon Musk a un peu pris Philip K. Dick au pied de la lettre et jusqu’ici, ça ne lui réussit pas trop mal. Alors que Space X va lancer ce mardi sa fusée Falcon Heavy, décrite comme « la plus puissante du monde », retour sur les projets futuristes d’un business man de génie, qui a fait fortune avec la banque en ligne Paypal. Plus de détails ici.

L’article le plus à lire du jour : Procès de Jawad Bendaoud: Pour le procureur, Youssef Aït Boulhacen «a le profil le plus inquiétant»

Il était de loin le plus discret depuis l’ouverture du procès, le visage presque toujours dissimulé sous son écharpe pour éviter de se faire croquer par les dessinateurs d’audience. Le seul à avoir un casier vierge, à comparaître libre sous contrôle judiciaire. Le seul aussi à s’exprimer calmement quand Jawad Bendaoud et Mohamed Soumah livraient des explications parfois grotesques. Pourtant ce mardi, c’est contre Youssef Aït Boulhacen, poursuivi pour « non-dénonciation de crime » que le procureur a requis la peine la plus importante. Cinq ans de prison assortis d’un mandat de dépôt, la peine maximale. Il a requis à l’encontre de Jawad Bendaoud et de Mohamed Soumah, tous deux poursuivis pour « recel de malfaiteurs terroristes », quatre ans de prison avec un maintien en détention. Ils encouraient tous deux six ans de prison. Le compte-rendu de l'audience du jour est à retrouver ici. ​