Avez-vous été victime de harcèlement sexuel au travail?

Une femme sur cinq. Selon la dernière étude réalisée par l’Ifop de janvier 2014 à la demande du Défenseur des droits, une femme sur cinq en France a été victime de harcèlement sexuel au travail. Mais elles ne sont que 30 % à révéler le harcèlement dont elles sont victimes. Ce mardi, le Défenseur des droits a organisé une matinée thématique afin de sensibiliser les femmes à et les inviter à faire valoir leurs droits. Il a proposé plusieurs pistes pour mieux informer sur le sujet. Car il n’est pas forcément évident de savoir si on est victime de harcèlement ou de distinguer harcèlement sexuel et moral.

#UneFemmeSurCinq a déjà été victime de harcèlement sexuel au travail. Le Défenseur des droits organise aujourd’hui une matinée dédiée à cette thématique afin de mieux appréhender le sujet et les recours possibles. Live-tweet à suivre ⬇️ pic.twitter.com/ZSXLvasnXx — Défenseur des droits (@Defenseurdroits) February 6, 2018

Il a prévu pour la mi-février le lancement d’une grande campagne de sensibilisation pour que davantage de femmes prennent la parole et dénoncent ces situations.

